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وزير النفط اطلع على استعدادات مؤسسة البترول لتأمين المنشآت والإمدادات

4/15/2024 11:07:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • وضع تدابير لاستمرار عمليات المؤسسة وتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء بالبلاد
  • «البترول» لديها خطط احترازية لتلبية احتياجات زبائنها من النفط والمشتقات البترولية


ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية د.عماد العتيقي اجتماعا أول من أمس مع قياديي مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة، بحضور وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر الصباح، وذلك للاطلاع على استعدادات المؤسسة وشركاتها التابعة لمواجهة كل الاحتمالات على الصعيد الأمني.
وذكرت مؤسسة البترول الكويتية في بيان صحافي، أن الوزير استمع إلى شرح متكامل عن التدابير الاحترازية والإجراءات المتبعة لدى المؤسسة وشركاتها التابعة لتأمين سلامة منشآتها والعاملين بها، واستمرار عملياتها لضمان توفير إمدادات الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في البلاد وتلبية احتياجات زبائن المؤسسة من النفط الخام والمشتقات البترولية.
وأثنى العتيقي في ختام الاجتماع، على جهود القائمين على مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ووزارة النفط، داعيا المولى عزّ وجلّ أن يحفظ أمن وأمان الكويت تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

MENAFN15042024000130011022ID1108098173

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