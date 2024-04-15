وزير النفط اطلع على استعدادات مؤسسة البترول لتأمين المنشآت والإمدادات

(MENAFN
- Al-Anbaa)
وضع تدابير لاستمرار عمليات المؤسسة وتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء بالبلاد «البترول» لديها خطط احترازية لتلبية احتياجات زبائنها من النفط والمشتقات البترولية
ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية د.عماد العتيقي اجتماعا أول من أمس مع قياديي مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة، بحضور وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر الصباح، وذلك للاطلاع على استعدادات المؤسسة وشركاتها التابعة لمواجهة كل الاحتمالات على الصعيد الأمني.
وذكرت مؤسسة البترول الكويتية في بيان صحافي، أن الوزير استمع إلى شرح متكامل عن التدابير الاحترازية والإجراءات المتبعة لدى المؤسسة وشركاتها التابعة لتأمين سلامة منشآتها والعاملين بها، واستمرار عملياتها لضمان توفير إمدادات الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في البلاد وتلبية احتياجات زبائن المؤسسة من النفط الخام والمشتقات البترولية.
وأثنى العتيقي في ختام الاجتماع، على جهود القائمين على مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ووزارة النفط، داعيا المولى عزّ وجلّ أن يحفظ أمن وأمان الكويت تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
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