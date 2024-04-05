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الخارجية البولندية تستدعي السفير الإسرائيلي

4/5/2024 6:10:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استدعت الخارجية البولندية السفير الإسرائيلي في وارسو بشأن مقتل عامل إغاثة في غزة.
ويوم أمس قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن على إسرائيل الاعتذار عن مقتل عامل إغاثة بولندي في غزة وتقديم معلومات وافية لما حدث، كما طالبها بدفع تعويض عن مقتله.
ويم الثلاثاء أعلنت منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) وقف عملياتها مؤقتا وبشكل فوري في قطاع غزة، بعد مقتل 7 من أعضاء فريقها بغارة جوية إسرائيلية.
وأوضحت المنظمة الإغاثية أن القتلى السبعة من أستراليا وبولندا وبريطانيا، وبعضهم لديهم جنسيات مزدوجة .













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