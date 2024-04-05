الخارجية البولندية تستدعي السفير الإسرائيلي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استدعت الخارجية البولندية السفير الإسرائيلي في وارسو بشأن مقتل عامل إغاثة في غزة.
ويوم أمس قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن على إسرائيل الاعتذار عن مقتل عامل إغاثة بولندي في غزة وتقديم معلومات وافية لما حدث، كما طالبها بدفع تعويض عن مقتله.
ويم الثلاثاء أعلنت منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) وقف عملياتها مؤقتا وبشكل فوري في قطاع غزة، بعد مقتل 7 من أعضاء فريقها بغارة جوية إسرائيلية.
وأوضحت المنظمة الإغاثية أن القتلى السبعة من أستراليا وبولندا وبريطانيا، وبعضهم لديهم جنسيات مزدوجة .
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