مصر.. تحذيرات من تغيرات مناخية حادة قبل عيد الفطر

MENAFN - Al Wakeel News)تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من تقلبات جوية حادة ضمن توقعاتها حول حالة الطقس غدا في مصر، إذ يعود سقوط الأمطار مجددا حيث تضرب نحو 11 محافظة.وقالت الأرصاد إن ذلك يأتي وسط تقلبات حادة في الأرصاد الجوية تستمر لمدة 4 أيام، والتي يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث من المتوقع أن تستمر حتى أول أيام عيد الفطر المبارك.



وتشير توقعات الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس اليوم وغدا في مصر يشهد اضطرابًا في الأحوال الجوية، إذ تسود أجواء حارة اليوم، وتصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 31 درجة، بينما يبدأ انقلاب حاد في الأحوال الجوية بدءًا من غدًا يصاحبه سقوط أمطار وانخفاض كبير في درجات الحرارة.



وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة، إذ يشهد طقس غدا السبت في مصر، فرص لسقوط أمطار خفيفة على 11 محافظة من السواحل الشمالية، وأقاليم شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط الرياح تتضمن "الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، وبورسعيد، والدقهلية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، والغربية، والمنوفية، والقليوبية".



ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة، انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 4 درجات على كافة الأنحاء، ونشاط الرياح التي تزيد إحساس المواطنين ببرودة الجو



وتشهد حالة الطقس أول أيام عيد الفطر 2024 الموافق الأربعاء 10 أبريل فرص سقوط أمطار خفيفة على محافظات شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، مع استمرار نشاط الرياح على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وانخفاض درجات الحرارة.



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