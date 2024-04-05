فايننشال تايمز: إدارة بايدن تخطط لوضع علامات خاصة على سلع المستوطنات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤولين أميركيين ان ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط لوضع علامات خاصة على السلع المنتجة في مستوطنات الضفة.
واضافت ان الخطوة تهدف إلى زيادة الضغط على إسرائيل بسبب تصاعد عنف المستوطنين بالضفة.
واشارت الى ان الخطوة تأتي وسط إحباط إدارة بايدن من سلوك حكومة بنيامين نتنياهو في الحرب بغزة.
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