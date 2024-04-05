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فايننشال تايمز: إدارة بايدن تخطط لوضع علامات خاصة على سلع المستوطنات

4/5/2024 6:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤولين أميركيين ان ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط لوضع علامات خاصة على السلع المنتجة في مستوطنات الضفة.


واضافت ان الخطوة تهدف إلى زيادة الضغط على إسرائيل بسبب تصاعد عنف المستوطنين بالضفة.


واشارت الى ان الخطوة تأتي وسط إحباط إدارة بايدن من سلوك حكومة بنيامين نتنياهو في الحرب بغزة.

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