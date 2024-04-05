حكومة نتنياهو تقرر اتخاذ خطوات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

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- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN- قررت الحكومة الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، اتخاذ "خطوات فورية" لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الذي يواجه أوضاعا كارثية في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل عقب الهجوم على قافلة لمنظمة "ورلد سنترال كيتشن" في غزة، أسفر عن مقتل سبعة من موظفي المنظمة.
و أوضح بيان حكومة الاحتلال أن "الكابينت خول كل من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، والوزير (في كابينيت الحرب، بيني) غانتس، باتخاذ خطوات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة"، وأضاف أن "هذه المساعدات ستمنع حدوث أزمة إنسانية وهي ضرورية لضمان استمرار القتال وتحقيق أهداف الحرب"على حد تعبيرهم.
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