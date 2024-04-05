حكومة نتنياهو تقرر اتخاذ خطوات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN- قررت الحكومة الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، اتخاذ "خطوات فورية" لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الذي يواجه أوضاعا كارثية في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل عقب الهجوم على قافلة لمنظمة "ورلد سنترال كيتشن" في غزة، أسفر عن مقتل سبعة من موظفي المنظمة.

و أوضح بيان حكومة الاحتلال أن "الكابينت خول كل من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، والوزير (في كابينيت الحرب، بيني) غانتس، باتخاذ خطوات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة"، وأضاف أن "هذه المساعدات ستمنع حدوث أزمة إنسانية وهي ضرورية لضمان استمرار القتال وتحقيق أهداف الحرب"على حد تعبيرهم.