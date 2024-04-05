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المؤشر نيكي الياباني يسجل أسوأ أداء أسبوعي

4/5/2024 6:08:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مسجلة أسوأ أداء أسبوعي منذ كانون الأول 2022، وسط انخفاض أسهم التكنولوجيا.


وتراجع مؤشر نيكي الياباني في نهاية الجلسة، بنحو 2 بالمئة إلى 38992 نقطة، كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.08 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

وعلى مدار الأسبوع، تراجع مؤشر نيكي بنحو 3.4 بالمئة، وذلك في ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.


ومن بين مكونات المؤشر نيكي البالغ عددها 225، انخفض 159 سهما، بينما ارتفع 62 سهما، واستقرت أربعة أسهم.

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