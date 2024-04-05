المؤشر نيكي الياباني يسجل أسوأ أداء أسبوعي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مسجلة أسوأ أداء أسبوعي منذ كانون الأول 2022، وسط انخفاض أسهم التكنولوجيا.
وتراجع مؤشر نيكي الياباني في نهاية الجلسة، بنحو 2 بالمئة إلى 38992 نقطة، كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.08 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وعلى مدار الأسبوع، تراجع مؤشر نيكي بنحو 3.4 بالمئة، وذلك في ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.
ومن بين مكونات المؤشر نيكي البالغ عددها 225، انخفض 159 سهما، بينما ارتفع 62 سهما، واستقرت أربعة أسهم.
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