الوحدة يعلن اكتمال استعداداته لاستضافة نصف نهائي السوبر السعودي



أعلن نادي الوحدة اكتمال جميع التجهيزات في مرافق النادي ومنشآته المختلفة لاحتضان مباراة الاتحاد والوحدة السعودي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الإثنين المقبل على استاد آل نهيان، وتوفير متطلبات الجماهير، وتسهيل عملية متابعة المباراة وحركة الدخول والخروج من الاستاد.

وتستضيف الإمارات مباريات كأس السوبر السعودي من 8 إلى 11 أبريل الحالي، على ملعبي محمد بن زايد في نادي الجزيرة، وآل نهيان في نادي الوحدة، بمشاركة 4 فرق هي الاتحاد، والنصر والهلال والوحدة.

وأكد النادي في بيان له اليوم، أنه وضع الترتيبات التي تضمن نجاح الحدث، ودعم الجهود الرامية لإظهار الصورة المشرفة عن استضافة دولة الإمارات لكافة الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية، وترحيبه بالأشقاء من المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى جاهزية المركز الإعلامي في النادي لاستقبال وسائل الإعلام المحلية والسعودية، وتقديم جميع التسهيلات التي تعزز دورها في التغطية الإعلامية للحدث.

وتستضيف قاعة استاد آل نهيان المؤتمرات الصحفية الخاصة بمباريات نصف نهائي كأس السوبر السعودي ابتداءً من الساعة السابعة مساء بعد غدٍ الأحد للكشف عن آخر استعدادات أندية الهلال والنصر والاتحاد والوحدة لخوض مباراتي الدور نصف النهائي.

ويتدرب لاعبو نادي الوحدة على الملعب الرئيسي في استاد آل نهيان عند الساعة الثامنة مساءً ثم يعقب ذلك تدريبات نادي الاتحاد عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

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