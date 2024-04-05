بوتشيتينو: الفوز على مانشستر يونايتد علامة فارقة في علاقة تشيلسي بجماهيره

أشاد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب فريق تشيلسي، بـ"نقطة التحول" في علاقة الفريق المتوترة مع جماهيره.

وحقق تشيلسي فوزا مثيرا 4 / 3 على ضيفه مانشستر يونايتد أمس الخميس، على ملعب (ستامفورد بريدج) بالعاصمة البريطانية لندن في قمة مباريات المرحلة الـ31 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز كول بالمر، لاعب تشيلسي، ثنائية في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليقود الفريق اللندني لقلب تأخره 2 / 3 أمام يونايتد، إلى انتصار ثمين 4 / 3، وينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع، عقب تسجيله 3 أهداف (هاتريك).

وبينما كان يونايتد في طريقه للفوز بالمباراة، حصل تشيلسي على ركلة جزاء، عقب سقوط نوني مادويكي في كرة مشتركة مع ديوجو دالوت، لاعب مانشستر يونايتد، داخل منطقة جزاء الضيوف، ليحرز بالمر هدف التعادل للفريق الأزرق في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتواصلت الإثارة في اللقاء، بعدما عاد بالمر لهز الشباك من جديد في الدقيقة التالية، مسجلا الهدف الرابع لتشيلسي، الذي ظفر بالنقاط الثلاث في النهاية، لترتسم البسمة على وجوه محبيه.

وتوترت العلاقات بين جماهير تشيلسي وإدارة النادي مع تراجع حظوظ الفريق في التواجد ضمن المراكز المؤهلة للمسابقات القارية في الموسم المقبل، لكن فرحة المشجعين كانت جامحة مع نهاية مواجهة مانشستر يونايتد، فيما توقع بوتشيتينو بداية جيدة معها عقب هذا الانتصار.

وقال بوتشيتينو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "لقد كان فوزا مذهلا. كنا الفريق الأفضل اليوم وكان من العدل أن نسجل في الدقيقة الأخيرة".

أضاف بوتشيتينو "لقد بدأنا بشكل جيد حقا، وتقدمنا 2 / صفر، وفرضنا سيطرتنا على اللقاء، ثم ارتكبنا خطأ تسبب في الهدف الأول ليونايتد وعانينا بعد ذلك خاصة مع تسجيل الضيوف هدف التعادل".

أوضح مدرب تشيلسي "لم يكن من السهل التعامل مع ما حدث، وفي الشوط الثاني سيطرنا على المباراة مجددا (لكن)" استقبلنا هدفا من الهجمات المضادة".

وشدد بوتشيتينو "كان من المهم أن ننهي المباراة بهذه الطريقة، وأن نخلق التواصل بين جماهيرنا واللاعبين. ما حدث اليوم أمر جيد للغاية. يجب أن يكون نقطة تحول بالنسبة لثقة الجماهير في الفريق".

وأتم بوتشيتينو تصريحاته قائلا "كان من الظلم حقا (الخسارة)، لكننا احتفظنا بثقتنا بأنفسنا دائما واعتقدنا أن بمقدورنا تسجيل هدف الفوز. لقد كانت مباراة يتعين علينا الفوز بها إذا أردنا تقليص الفارق الذي يفصلنا عن مراكز المقدمة. لقد كان الأمر في غاية الأهمية".

بهذا الفوز، ارتفع رصيد تشيلسي، الذي حقق فوزه الـ12 هذا الموسم في البطولة مقابل 7 تعادلات و10 هزائم، إلى 43 نقطة في المركز العاشر عقب خوضه 29 مباراة، متأخرا بفارق 5 نقاط خلف مانشستر يونايتد، صاحب المركز السادس المؤهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم القادم، الذي لعب 30 لقاء.

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