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الاتحاد الكرواتي للقدم يدين أحداث العنف في مباراة الكأس

4/5/2024 6:00:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أدان الاتحاد الكرواتي لكرة القدم أحداث العنف التي وقعت بعد فوز دينامو زغرب 1-صفر على هايدوك سبليت في قبل نهائي كأس كرواتيا الأربعاء الماضي.

واقتحم مشجعون أرض الملعب بعد صفارة النهاية وامتدت أعمال العنف داخل وحول الملعب حتى وقت متأخر من الليل.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة اعتقلت 51 شخصا بينما أصيب ثمانية من ضباط الشرطة بعد اشتباكات مع الجمهور.

وقال الاتحاد الكرواتي للعبة الشعبية في بيان إنه يدين أي شكل من أشكال العنف في كرة القدم وطالب جميع الأطراف المعنية في أوساط اللعبة بعدم التسامح مطلقا مع أي سلوك غير مقبول بداية من العنصرية والتمييز إلى العنف البدني.

وأضاف بيان الاتحاد "نتقاسم خيبة الأمل الكبيرة التي تشعر بها أسرة كرة القدم نتيجة المشاهد المؤسفة التي أعقبت مباراة الليلة الماضية ونأمل أن يحاسب كل من شارك في أعمال الشغب طبقا للقانون."
وأدان رئيس بلدية سبليت أيضا أعمال العنف أمس الخميس واعتذر لسكان المدينة.

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