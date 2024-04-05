فرستابن الأسرع في جولة التجارب الحرة الأولى في اليابان

سجل سائق رد بول الهولندي ماكس فرستابن بطل العالم أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة اليابان الكبرى الحلقة الرابعة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة بينما تعثر لوجان سارجنت سائق وليامز إذ اصطدمت سيارته بحاجز من الإطارات في حلبة سوزوكا.

ويسعى فرستابن للعودة لطريق الانتصارات بعد أول انسحاب له من أحد السباقات منذ 2022 في الجولة السابقة في أستراليا قبل أسبوعين.

واليوم سجل فرستابن دقيقة واحدة و30.056 ثانية بعد استئناف الجولة عقب توقفها بسبب حادث سارجنت.

وسجل المكسيكي سيرجيو بيريز زميل فرستابن في رد بول ثاني أسرع زمن في الجولة بفارق 0.181 ثانية عن بطل العالم في حين احتل الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري المركز الثالث بفارق 0.213 ثانية عن صاحب الصدارة. وتوج ساينز ببطولة سباق أستراليا.

ولم يتمكن سارجنت من المشاركة في سباق ِأستراليا بعد تعرض زميله الأكثر خبرة أليكس ألبون لحادث خلال التجارب وتضرر سيارته. وأجرى الفريق بعض الاصلاحات في السيارة لكنه وصل إلى اليابان بدون هيكل احتياطي لذا يمكن أن يغيب سارجنت عن السباق إن لم يتمكن الفريق من تجهيز السيارة بشكل كامل قبل سباق الأحد المقبل.

وقال سارجنت وهو أمريكي عبر دائرة اتصالات فريقه بعد انحراف سيارته عند أحد المنحنيات "آسف" ثم أضاف "أنا بخير."

ولم يتمكن فرستابن من الخروج من مرأب فريقه في أول 15 دقيقة بينما أصلح الفنيون كسرا في السيارة لكنه سريعا أظهر سرعته مستخدما إطارات صلبة في أجواء ماطرة.

واحتل سائقا مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون ومواطنه جورج راسل المركزين الرابع والخامس على الترتيب بينما حصل سائق فيراري الثاني شارل لوكلير القادم من موناكو على المركز السادس.

واحتل سائقا فيراري المركزين الأول والثاني في الجولة السابقة في أستراليا.

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