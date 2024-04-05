الأحواض الجافة العالمية تعلن انطلاق العمل رسمياً في مشروع نورفولك فانجارد بالمملكة المتحدة

احتفلت شركة الأحواض الجافة العالمية، بانطلاق العمل رسمياً في منصتي“نورفولك فانجارد الشرقية والغربية لطاقة الرياح” في المملكة المتحدة، حيث شهدت ساحة الأحواض الجافة العالمية في دبي مراسم تدشين المشروع.

ويتضمن المشروع، وفق بيان صدر اليوم عن الشركة، منصتي تحويل شرقية وغربية سيتم تنفيذهما على مدى السنوات الخمس القادمة، بما في ذلك الإنشاءات البحرية وتركيبات الإبحار، وفي الجزء الأول من المشروع، سيتم استخدام منصّة نورفولك فانجارد الغربية لنقل الطاقة الكهربائية بكفاءة من توربينات الرياح البحرية إلى البر الرئيسي، كما ستتم عمليات التصنيع الرئيسية على مدار العام في ساحة الأحواض الجافة العالمية.

ويقع مشروعا منصتي نورفولك فانجارد الغربية والشرقية في جنوب بحر الشمال، على بعد يتراوح بين 50-80 كيلومتراً من ساحل نورفولك في شرق إنجلترا، وتصل القدرة المخطط لها في كل من المنصتين إلى 1.4 جيجاوات، وسيساهم هذان المشروعان إلى حد كبير في تعزيز إنتاج الطاقة المتجدّدة في المملكة المتحدة.

وقال الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية: "بفضل تعاوننا مع "آكر سوليوشنز" و"سيمنز إنرجي" في هذين المشروعين، سنتمكن من الاستفادة من خبراتنا المشتركة في مشاريع الطاقة المتجددة، وخاصة خبرة الأحواض الجافة العالمية في منصّات التيار المستمر عالي الجهد والتيار المتناوب عالي الجهد، بما يعد خطوة هامة جديدة تؤكد على التزامنا بدعم التحوّل نحو الطاقة المتجددة".

وكانت شركة الأحواض الجافة العالمية قد أبرمت اتقافية التزام مسبق مع شركة "آكر سوليوشنز" في نوفمبر 2023، لتسليم منصتي نورفولك فانجارد الشرقية والغربية في المملكة المتحدة، وخلال شهري فبراير ومارس من هذا العام تم التوقيع على الاتفاقيتين النهائيتين للمشروع.

وركز نطاق هذا التعاون الاستراتيجي على الأعمال الهندسية والمشتريات والأعمال الإنشائية والتركيب لمحطة بحرية فرعية للتيار الكهربائي المستمر عالي الجهد، كما يهدف هذا التعاون للارتقاء بمعايير الحلول المقدمة في مجال الطاقة المستدامة.

يذكر أن الأحواض الجافة العالمية نجحت في تسليم منصّتين للتيار المستمر عالي الجهد، ومنصّتين للتيار المتناوب عالي الجهد في بحر الشمال، بما في ذلك مشاريع منصات "دولوين 2" و"بوروين 3" و"هولاند كاست زويد ألفا و وبيتا" الشهيرة.

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