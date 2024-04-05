سروال محمد علي كلاي في نزال الإثارة في مانيلا قد يباع بأكثر من ستة ملايين دولار

طُرح السروال القصير الأبيض الذي كان يرتديه محمد علي كلاي خلال النزال الملحمي "ثريلا إن مانيلا" (الإثارة في مانيلا) مع منافسه جو فريزر، للبيع في مزاد، ومن المتوقع أن يباع بأكثر من ستة ملايين دولار.

وقالت دار مزاد سوذبي إن السروال القصير الذي ارتداه محمد علي في النزال الذي أقيم في الفلبين عام 1975 وانتهى بفوزه وقد اعتبر نهاية لثلاثية بين النجمين ربما تعد الأروع في تاريخ الملاكمة، سيطرح في المزاد حتى 12 أبريل نيسان الجاري.

وأضافت الدار أن السروال بيع في مزاد في عام 1988 بعد استخراجه من خزانة تخزين درو "بونديني" براون المدرب المساعد لمحمد علي عقب وفاته، وذلك مقابل نحو ألف دولار، وبعدها استمر في سوق المزادات، وكانت آخر مرة طرح فيها في مزاد، عام 2012، عندما بيع بأكثر من 150000 دولار بقليل.

وفي ظل درجات حرارة عالية في فترة بعد الظهيرة في الفلبين، شهد عالم الملاكمة نزالا شرسا عندما تواجه محمد علي وفريزر للمرة الثالثة والأخيرة في صراعهما المحفور في سجلات تاريخ الرياضة، واحتفظ محمد علي حينذاك بلقب وزن الثقيل.

وبعد النزال الذي يعد الأصعب في مسيرته، قال محمد علي إنها كانت أكثر مرة شعر فيها بأنه قريب إلى الموت.

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