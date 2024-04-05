نصائح مهمة قبل السفر لقضاء إجازة العيد من فلاي دبي

مع اقتراب عطلة العيد وتوقعات بازدحام المطارات خلال هذه الفترة تنصح فلاي دبي مسافريها باتباع سلسلة من النصائح التي تضمن لهم سفرا مريحا.

في حال كنت مسافراً لزيارة الأصدقاء أو العائلة أو تخطط لرحلة خلال الأيام المقبلة، فإليك بعض نصائح السفر:



-تأكد من تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بك.



- قم بإنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل 48 ساعة إلى 75 دقيقة من موعد مغادرة رحلتك من دبي.



-تذكر التحقق من حجزك لمعرفة أوزان الأمتعة المسموح بها.



- ينبغي عليك الوصول إلى المطار قبل 4 ساعات على الأقل من موعد مغادرة رحلتك.



-يمكنك أيضًا توفير الوقت في المطار باستخدام أحد أكشاك الخدمة الذاتية الجديدة لدينا في مبنى المسافرين رقم 2، حيث يمكنك طباعة بطاقة أمتعتك وانجاز اجراءات سفرك (إذا لم تكن قد انجزت هذه الاجراءات عبر الإنترنت بالفعل) ثم توجه مباشرة إلى مكتب تسليم الحقائب المخصص.

- ننصحك بالتحقق بانتظام من شاشات معلومات الرحلة الخاصة ببوابة المغادرة والتأكد من تواجدك عند البوابة قبل وقت كافٍ للصعود إلى الطائرة.

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