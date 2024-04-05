المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين يقيم إفطارا لـ 200 أسرة

أقام المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في مريجب الفهود، بالتعاون مع قسم الشؤون النسائية للواء البادية الشمالية الغربية في مديرية الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بمحافظة المفرق ، إفطارا لـ 200 أسرة من السوريين والأسر الأردنية المتعففة.

وقال حسن سالم الغول القايدي مدير فريق الإغاثة الإماراتي، إنه وبناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبالتنسيق مع سفارة الدولة في عمان شاركنا 200 أسرة من السوريين والأسر الأردنية المتعففة وجبة الإفطار.

وأضاف أن هذا الإفطار يتزامن مع اليوم العالمي لليتيم، ما شكل حافزا لمشاركة الأيتام الإفطار الرمضاني بهدف رفع معنوياتهم والتخفيف عنهم في آن واحد، لافتا إلى أنه تم توزيع وجبات إفطار صائم داخل المخيم وخارجه ضمن محافظة الزرقاء.

وأوضح القايدي أنه ومن ضمن المبادرات التي تم تنفيذها مبادرة“كسر الصيام” في العاصمة عمان، ومحافظة الزرقاء، حيث تمت في 5 نقاط في عمان و3 في الزرقاء، لافتا إلى أنه تم تحديد هذه النقاط بالتنسيق مع وزارة الداخلية الأردنية.

من جهتها قالت عبير حوامدة رئيسة قسم الشؤون النسائية للواء البادية الشمالية الغربية في مديرية الأوقاف، إنه وتنفيذا للخطة التشغيلية لمديرية الشؤون النسائية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية "مبادرات التكافل الاجتماعي " تم عمل إفطار صائم لـ200 أسرة متعففة، وتوزيع 200 طرد غذائي بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.

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