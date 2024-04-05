مجلس حقوق الإنسان يتبنى قراراً يدعو لمحاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة بغزة

مجلس حقوق الإنسان يتبنى قراراً يدعو لمحاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة بغزة
التاريخ
4/5/2024 5:21:22 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا اليوم الجمعة يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة.
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده ست دول.
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