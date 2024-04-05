فولف: لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن بديل هاميلتون في مرسيدس لكن فيتيل خيار مطروح



قال توتو وولف، مدير فريق مرسيدس، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، اليوم الجمعة، إنه من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن السائق الذي سيخلف البريطاني لويس هاميلتون في الفريق بدءا من الموسم القادم، لكنه أضاف أن الألماني سيباستيان فيتيل، المعتزل حاليا، ربما يكون مرشحا.

أكد فولف، اليوم الجمعة، على هامش مشاركة فريقه في سباق جائزة اليابان الكبرى، أن فريقه لديه فقط قائمة مختصرة من السائقين، لكنه أضاف "لم نتخذ القرار بعد وهذا ليس أمرا نخطط للقيام به في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأعلن هاميلتون، بطل العالم السابق 7 مرات في فئة السائقين، رحيله بشكل مفاجئ عن مرسيدس للانتقال إلى فيراري بدءا من الموسم المقبل، بعد فوزه بستة من ألقابه السبعة ببطولة العالم مع الفريق الألماني، الذي انضم إليه عام 2013.

ويبدو ماكس فيرستابن، بطل العالم في المواسم الثلاثة الماضية، هو الهدف الأول لفولف لكن السائق الهولندي مازال عقده ساريا مع فريق ريد بول حتى عام 2028.

وصرح كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بول، لمحطة (سكاي) التليفزيونية اليوم بأن فيرستابن باق مع الفريق "بنسبة 100%".

ويمتلك فيتيل 4 ألقاب في بطولة العالم مع ريد بول بين عامي 2010 و2013، قبل أن يعلن اعتزاله بعد انتهاء موسم 2022، ولم يستبعد السائق في الآونة الأخيرة التراجع عن قرار الاعتزال.

وقال فولف للصحفيين: "سيباستيان شخص لا يمكنك استبعاده مطلقا"، واصفا مسيرته مع اللعبة بأنها "استثنائية".

لكن فولف كشف أيضا أن نصف السائقين الحاليين ستنتهي عقودهم بعد ختام الموسم الحالي، مشيرا إلى أنه سيكون هناك سوق سائقين "ديناميكي للغاية".

ويتعين على الإسباني كارلوس ساينز الرحيل عن فيراري من أجل وصول هاميلتون، وتم اختيار بطل العالم السابق الإسباني فرناندو ألونسو، سائق فريق أستون مارتن، كمرشح محتمل لمرسيدس، كما يبدو الإيطالي الصاعد كيمي أنتونيلي /17 عاما/ سائق الأكاديمية، مرشحا أيضا.

أكد فولف: "بعض السائقين الجيدين حقا هم على وشك التعاقد مع بعض الفرق الأخرى، ونريد مواصلة هذه المناقشات وإبقاء الخيارات مفتوحة".

وأتم مدير مرسيدس تصريحاته قائلا "من السابق لأوانه بالنسبة لنا أن نلتزم بسائق سواء كان صغيرا للغاية أو يتمتع بخبرة كبيرة - لا أريد أن أقول كبيرا في السن. الأشهر القليلة المقبلة ستمنحنا المزيد من البراهين".

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