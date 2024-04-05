لجنة تأمين الفعاليات تكمل استعداداتها لعيد الفطر السعيد

ترأس سعادة اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، اجتماعاً للوقوف على الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها لتأمين إجازة عيد الفطر السعيد، بمشاركة مديري مراكز الشرطة، ورؤساء الأمن في المراكز التجارية والمواقع السياحية وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات.

خطة التأمين

واستمع اللواء الغيثي والحضور إلى شرح حول خطة تأمين فعاليات عيد الفطر السعيد والتي اشتملت على تأمين كافة المساجد والمصليات الكبيرة التي تقام بها صلاة العيد في الإمارة، ونشر الدوريات في كافة الطرق، والمناطق الحيوية والسياحية، والمراكز التجارية، والأسواق المفتوحة تعزيزاً لإجراءات الأمن والسلامة، وتخفيف الازدحامات وتحقيق انسيابية الحركة المرورية من خلال العمل والتعاون المشترك بين الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي وشركائها في هيئة الطرق والمواصلات، الذين يعملون جنباً إلى جنب في جميع الفعاليات والمناسبات.

وأوضح اللواء الغيثي أن الخطة الأمنية لعيد الفطر تتضمن توفير 34 زورق أمن بحري، وعدد 2 طائرة عمودية، و135 سيارة إسعاف، و10 زوارق للإنقاذ البحري، و 51 دورية دراجة هوائية، و429 دورية أمنية، 62 مركبة للدفاع المدني، و24 رافعة صغيرة، و21 دورية إنقاذ بري، 5 مركبات مستجيب، و5 غرف عمليات.

القطارات والسيارات



وبين اللواء الغيثي أن خطة تأمين العيد، تضمنت أيضاً تعزيز عملية النقل والمواصلات بـ 107 قطارات، و13912 مركبة فاخرة "ليموزين"، و12632 مركبة للأجرة، و1150 حافلة للنقل العام، و57 وسيلة للنقل البحري، و10 مركبات للتحويلات المرورية، و7 مراكز تحكم لمراقبة الحركة المرورية والمواصلات العامة.

مركز القيادة والسيطرة



وأكد اللواء الغيثي جاهزية إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات لتلقي البلاغات الطارئة على مدار 24 ساعة، والعمل على تأمين وصول الفرق الشرطية المُختصة بأسرع وقت ممكن استجابة وتلبية للنداءات العاجلة والحالات الطارئة، موجهاً الجمهور إلى الاتصال على الرقم 901 للحالات غير الطارئة والاتصال على الرقم 999 للحالات الطارئة، واستخدام خدمة "عين الشرطة" في تطبيق شرطة دبي الذكي للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات.

الالتزام بالسرعات

وناشد اللواء الغيثي أفراد الجمهور، بضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وألا يفسدوا فرحة العيد السعيد بالسرعات العالية، تجنباً لحدوث الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من أضرار جسدية ونفسية ومادية جسيمة، كما حث مستخدمو الدراجات المائية بالابتعاد عن أماكن تجمع الأسر والأهالي على الشواطئ أو الاقتراب منهم.

الانتباه للأطفال

كما وناشد اللواء الغيثي مرتادي الشواطئ بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتركيز والانتباه للأطفال في الشواطئ والمسابح، وجميع الأماكن العامة والحيوية إلى جانب التأكيد على مُستخدمي الدراجات وسيارات الدفع الرباعي في المناطق الصحراوية لتوخي الحيطة والقيادة بحذر وانتباه دون زيادة السرعات.

الألعاب النارية

ودعا اللواء الغيثي الأهالي وأولياء الأمور، بعدم السماح لأبنائهم باللعب واللهو بالألعاب النارية خلال العيد، حفاظاً على سلامة أرواحهم، نظراً لمخاطر الألعاب النارية، وما تتسبب به من إصابات قد تنتج عنها حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مُستديمة، بالإضافة إلى تسببها في اندلاع حرائق تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، وإلحاق أضرار مادية وبيئية.

بطولة الكريكت

أوضح اللواء الغيثي، أن لجنة تأمين الفعاليات ومجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي حرص على توفير سبل الرفاهية في مناطق سكن العمال بمنطقة جبل علي، من خلال تنظيم بطولة للكريكت ولعبة شد الحبل لمدة يومين أثناء إجازة العيد بهدف إسعادهم ومشاركتهم فرحة العيد.





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