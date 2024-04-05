دبي تستقطب 3.67 ملايين زائر دولي خلال شهرين بنمو 18%

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين خلال أول شهرين من العام الجاري، والتي أظهرت نجاح دبي في استقطاب أكثر من 3.67 ملايين زائر دولي، بزيادة قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، والتي استقبلت فيها دبي 3.10 ملايين زائر.



وبحسب البيانات فقد بلغ إجمالي الليالي الفندقية، التي أقامها الزوار في فنادق دبي، خلال شهري يناير وفبراير 2024 نحو 7.78 ملايين ليلة فندقية بنمو 7%، مقارنة بـ 7.28 ملايين ليلة، سجلها القطاع الفندقي، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل إقامة 3.8 ليالٍ خلال الزيارة.

سعر الغرفة

ووصل متوسط سعر الغرفة الفندقية خلال أول شهرين من العام الجاري إلى 664 درهماً، مقارنة بـ 609 دراهم، خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 9%، بينما سجل متوسط عائد الغرفة الفندقية ارتفاعاً بنسبة 12 %، ليصل إلى 578 درهماً مقارنة بـ 514 درهماً في الفترة المقابلة من العام الماضي 2023.

الطاقة الاستيعابية



وكشفت البيانات أن حجم السعة الفندقية في الإمارة وصل إلى 151.26 ألف غرفة من مختلف الفئات، ضمن 826 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية بنمو 2% في عدد الغرف والفنادق، واستحوذت فنادق 5 نجوم على 35 % بإجمالي عدد الغرف بـ 52.11 ألف غرفة ضمن 161 فندقاً، ووصل عدد الفنادق من فئة 4 نجوم إلى 197 فندقاً تضم 43.79 ألف غرفة فندقية، بينما وصل عدد الفنادق من فئة نجمة إلى 3 نجوم 275 فندقاً تضم نحو 29.03 ألف غرفة فندقية.

ووصل متوسط معدل الإشغال في المنشآت الفندقية خلال أول شهرين من العام الجاري إلى 87%، مقارنة مع 84%، خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت الشقق الفندقية المتوسطة معدل بلغ 89%، مقابل 88% للشقق الفخمة، في حين متوسط اشغال الغرف الفندقية من فئة 4 نجوم الى محو 89%، وسجلت الفنادق الصغيرة والمتوسطة من فئتي نجمة واحدة إلى 3 نجوم نسبة 87%، فيما حققت الفنادق من فئة 5 نجوم نسب إشغال بلغت 84 %..

مناطق

وكشفت البيانات أن أوروبا الغربية حلت في المركز الأول من حيث مصدر الزوار إلى دبي بـ 21 % من إجمالي عدد الزوار، خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري بما يعادل 773 ألف زائر، تليها منطقة جنوب آسيا بـ 17 % بنحو 604 ألف زائر، فيما استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على نحو 15 % بما يعادل 549 ألف زائر، ثم روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بـ14 % بنحو 530 ألف زائر، ووصلت حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 12 % بما يعادل 448 ألف زائر، و9 % من دول شمال وجنوب شرق آسيا بما يعادل 340 ألف زائر، فيما بلغ عدد الزوار القادمين من الأمريكيتين نحو 240 ألف زائر بما يعادل 7%، و 4% من أفريقيا بنحو 138 ألف زائر و 1% من أستراليا بنحو 53 ألف زائر.

وينبع النجاح الذي تحققه دبي في زيادة أعداد الزوار من المميزات التي تتمتع بها المدينة والخيارات المتنوعة التي توفرها، سواء في قطاع الترفيه، أو القطاعات الناشئة الجديدة، أو قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بشكل عام، والتي تم زيادة الاهتمام بها وتحفيزها من خلال إجراءات تأشيرات الدخول، والمساهمة الطموحة والحيوية للقطاع الخاص، إذ تعزز هذه الخطوات من مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة.

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