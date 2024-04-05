الكابتن ماجد يودع متابعيه ومؤلفه لن يتخلى عنه

(MENAFN
- Al-Anbaa) صدرت قصص الرسوم المتحركة الشهيرة لكرة القدم «الكابتن تسوباسا»، المعروفة في النسخة العربية بـ «الكابتن ماجد»، للمرة الأخيرة أمس في اليابان، بعد 43 عاما من طرحها لأول مرة، لكن صانعها لا ينوي التخلي عن شخصياتها تماما. وكتب مؤلف قصص «المانغا» اليابانية يويتشي تاكاهاشي على حسابه عبر منصة «إكس» الأربعاء «الآن بعد أن انتهيت من رسم الحلقة الأخيرة من السلسلة أشعر بالارتياح لأنني انتهيت من كل شيء وأشعر بالتحرر لأنني سأتمكن أخيرا من عيش حياتي من دون الارتباط بأي مهل نهائية للنشر».
لكن أثناء إعلانه «اعتزاله رسم القصص»، أشار عراب قصة المانغا ـ التي نشرت لأول مرة عام 1981 بمجلة «شونين جامب» اليابانية الأسبوعية ـ إلى أنه سيواصل ابتكار مغامرات لنجوم كرة القدم في قصته عبر الإنترنت، على شكل مخططات قصصية (Storyboard). وحاول طمأنة معجبيه من خلال الإشارة إلى أنه ينوي مواصلة «أنشطته الإبداعية»، وكتب «قصة الكابتن تسوباسا لم تنته بعد! هذه حقيقة».
ووعد تاكاهاشي المتابعين قائلا «بما أنه لم يعد لدي مهل نهائية أو عدد صفحات أو حجم مخطوطات ينبغي علي الالتزام به، أعتقد أنه يمكنني تقديم الترفيه لكم بحرية أكبر».
MENAFN05042024000130011022ID1108062766
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.