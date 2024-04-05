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الكابتن ماجد يودع متابعيه ومؤلفه لن يتخلى عنه

4/5/2024 5:16:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدرت قصص الرسوم المتحركة الشهيرة لكرة القدم «الكابتن تسوباسا»، المعروفة في النسخة العربية بـ «الكابتن ماجد»، للمرة الأخيرة أمس في اليابان، بعد 43 عاما من طرحها لأول مرة، لكن صانعها لا ينوي التخلي عن شخصياتها تماما. وكتب مؤلف قصص «المانغا» اليابانية يويتشي تاكاهاشي على حسابه عبر منصة «إكس» الأربعاء «الآن بعد أن انتهيت من رسم الحلقة الأخيرة من السلسلة أشعر بالارتياح لأنني انتهيت من كل شيء وأشعر بالتحرر لأنني سأتمكن أخيرا من عيش حياتي من دون الارتباط بأي مهل نهائية للنشر».
لكن أثناء إعلانه «اعتزاله رسم القصص»، أشار عراب قصة المانغا ـ التي نشرت لأول مرة عام 1981 بمجلة «شونين جامب» اليابانية الأسبوعية ـ إلى أنه سيواصل ابتكار مغامرات لنجوم كرة القدم في قصته عبر الإنترنت، على شكل مخططات قصصية (Storyboard). وحاول طمأنة معجبيه من خلال الإشارة إلى أنه ينوي مواصلة «أنشطته الإبداعية»، وكتب «قصة الكابتن تسوباسا لم تنته بعد! هذه حقيقة».
ووعد تاكاهاشي المتابعين قائلا «بما أنه لم يعد لدي مهل نهائية أو عدد صفحات أو حجم مخطوطات ينبغي علي الالتزام به، أعتقد أنه يمكنني تقديم الترفيه لكم بحرية أكبر».

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