آبل لتصنيع روبوتات شخصية

(MENAFN
- Al-Anbaa) تسعى شركة «آبل» إلى تنويع منتجاتها من خلال قطاع الروبوتات المنزلية، إذ تدرس راهنا مشاريع روبوتات ذاتية التحكم للأفراد، وفقا لمقال نشرته «بلومبرغ»، بعدما صرفت الشركة النظر عن تصنيع سيارة.
ويعمل مهندسو الشركة المصنعة لهواتف «آيفون» على روبوت متنقل قادر على متابعة المستخدمين في منازلهم، بحسب ما نقلت الوكالة الإخبارية عن مصادر لم تسمها.
وأضافت الوكالة أن المهندسين يتطلعون أيضا إلى ابتكار «جهاز متطور يثبت على المكتب يستطيع نقل شاشة»، لكن هذا المشروع «أضيف وأزيل من خريطة طريق الشركة على مر السنين».
واكتسبت «آبل» مكانتها في المنازل والمؤسسات أولا بفضل أجهزة الكمبيوتر التي تنتجها، ثم بفضل أجهزة «آيبود» و«آيفون» التي تهيمن إلى حد كبير على سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة.
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