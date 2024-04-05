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آبل لتصنيع روبوتات شخصية

4/5/2024 5:16:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تسعى شركة «آبل» إلى تنويع منتجاتها من خلال قطاع الروبوتات المنزلية، إذ تدرس راهنا مشاريع روبوتات ذاتية التحكم للأفراد، وفقا لمقال نشرته «بلومبرغ»، بعدما صرفت الشركة النظر عن تصنيع سيارة.
ويعمل مهندسو الشركة المصنعة لهواتف «آيفون» على روبوت متنقل قادر على متابعة المستخدمين في منازلهم، بحسب ما نقلت الوكالة الإخبارية عن مصادر لم تسمها.
وأضافت الوكالة أن المهندسين يتطلعون أيضا إلى ابتكار «جهاز متطور يثبت على المكتب يستطيع نقل شاشة»، لكن هذا المشروع «أضيف وأزيل من خريطة طريق الشركة على مر السنين».
واكتسبت «آبل» مكانتها في المنازل والمؤسسات أولا بفضل أجهزة الكمبيوتر التي تنتجها، ثم بفضل أجهزة «آيبود» و«آيفون» التي تهيمن إلى حد كبير على سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة.

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