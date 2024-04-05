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تفتح أزهار ساكورا يبهج سكان طوكيو وزائريها

4/5/2024 5:16:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) لايزال تفتح أزهار الكرز مستمرا في طوكيو، حيث توافد السكان والزائرون على المتنزهات للاستمتاع بالمناظر الجميلة لهذا الموسم الذي تأخر هذا العام بسبب بداية الربيع الباردة في العاصمة اليابانية. وقد اجتمع عدد كبير من محبي الزهور في وسط طوكيو للاستمتاع بمنظر أغصان أشجار الكرز المنحنية تحت البتلات الوردية والبيضاء المتأرجحة في محيط القصر الإمبراطوري. وقال ميتشيتاكا سايتو (68 عاما) لوكالة «فرانس برس» إنه يقصد المكان سنويا في الربيع، موضحا أن «أزهار الكرز تكتسب طابعا رمزيا للغاية، فهي تجعل كل شيء حولك سعيدا وجميلا».
بالنسبة ليابانيين كثر، يمثل تفتح أزهار أشجار «ساكورا» كما تعرف محليا، بداية جديدة، كما يرمز في الوقت عينه إلى الطبيعة العابرة للأشياء.

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