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تامر وهنا ري ستارت بعد العيد

4/5/2024 5:16:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يبدأ الفنان تامر حسني تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد «ري ستارت» الذي يجمعه بالفنانة هنا الزاهد مرة أخرى، بعد عيد الفطر المقبل، وذلك عقب الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، حيث انضم محمد ثروت لأسرة العمل، الذي يكتبه أيمن بهجت قمر، وتخرجه سارة وفيق.
وحدد تامر موسم الصيف موعدا لطرح الفيلم في دور العرض المصرية والعربية، حيث قرر إطلاقه في دور السينما خلال شهر يوليو، أو بداية أغسطس المقبل على أقصى تقدير، لاسيما أن الفيلم لن يلحق العرض في موسم عيد الأضحى، وهو نفس الموسم الذي طرح فيه آخر أفلامه «تاج» العام الماضي.
ويسجل فيلم «ري ستارت» التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا في السينما، بعدما قدما معا فيلم «بحبك» الذي تم عرضه عام 2022، وحقق نجاحا كبيرا، والفيلم تأليف وإخراج تامر حسني، وشاركهما في البطولة: حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، أحمد عزمي، تميم عبده، سمر محمد متولي، شهد الشاطر.

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