تامر وهنا ري ستارت بعد العيد

(MENAFN
- Al-Anbaa) يبدأ الفنان تامر حسني تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد «ري ستارت» الذي يجمعه بالفنانة هنا الزاهد مرة أخرى، بعد عيد الفطر المقبل، وذلك عقب الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، حيث انضم محمد ثروت لأسرة العمل، الذي يكتبه أيمن بهجت قمر، وتخرجه سارة وفيق.
وحدد تامر موسم الصيف موعدا لطرح الفيلم في دور العرض المصرية والعربية، حيث قرر إطلاقه في دور السينما خلال شهر يوليو، أو بداية أغسطس المقبل على أقصى تقدير، لاسيما أن الفيلم لن يلحق العرض في موسم عيد الأضحى، وهو نفس الموسم الذي طرح فيه آخر أفلامه «تاج» العام الماضي.
ويسجل فيلم «ري ستارت» التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا في السينما، بعدما قدما معا فيلم «بحبك» الذي تم عرضه عام 2022، وحقق نجاحا كبيرا، والفيلم تأليف وإخراج تامر حسني، وشاركهما في البطولة: حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، أحمد عزمي، تميم عبده، سمر محمد متولي، شهد الشاطر.
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