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إياد نصار حياتي الخاصة بعيدة عن السوشيال ميديا

4/5/2024 5:16:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - خلود أبو المجد
اعترف الفنان إياد نصار، بأنه لا يجيد التعامل مع السوشيال ميديا، ولم يتعلم حتى اللحظة طريقة تحرير الصور قبل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف إياد أثناء استضافته في برنامج «ألبوم صور»، أن عمله هو الجزء الأهم بمشاركته مع الجمهور، خاصة في زمن «السوشيال ميديا»، وأحيانا ينشر صورا مع الأصدقاء واللحظات المميزة لكن أسرته تظل بعيدة تماما، كاشفا عن عدم معرفته فنون التعديل على الصور، قائلا: «أعترف بغبائي في التكنولوجيا ومبعرفش أعمل ايديت للصور».
وقال نصار عن الصورة النمطية عن الغير: «هي استسهال وفخ نقع فيه». وتحدث عن زوجته قائلا: «مراتي عاملة لي إضاءة مهمة في حياتي، ومساعداني في شغلي، وفهماني لدرجة إن لما بتلاقي صفة غريبة فيا بتعرف إنه ده مش أنا وبتستناني أرجع».

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