إياد نصار حياتي الخاصة بعيدة عن السوشيال ميديا

(MENAFN
- Al-Anbaa) القاهرة - خلود أبو المجد
اعترف الفنان إياد نصار، بأنه لا يجيد التعامل مع السوشيال ميديا، ولم يتعلم حتى اللحظة طريقة تحرير الصور قبل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف إياد أثناء استضافته في برنامج «ألبوم صور»، أن عمله هو الجزء الأهم بمشاركته مع الجمهور، خاصة في زمن «السوشيال ميديا»، وأحيانا ينشر صورا مع الأصدقاء واللحظات المميزة لكن أسرته تظل بعيدة تماما، كاشفا عن عدم معرفته فنون التعديل على الصور، قائلا: «أعترف بغبائي في التكنولوجيا ومبعرفش أعمل ايديت للصور».
وقال نصار عن الصورة النمطية عن الغير: «هي استسهال وفخ نقع فيه». وتحدث عن زوجته قائلا: «مراتي عاملة لي إضاءة مهمة في حياتي، ومساعداني في شغلي، وفهماني لدرجة إن لما بتلاقي صفة غريبة فيا بتعرف إنه ده مش أنا وبتستناني أرجع».
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