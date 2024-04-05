473 مليار تواصل رقمي بين الشركات والمستهلكين بالمنطقة في 2023

%184 استخدام تطبيقات الصوت والفيديو و146% لرسائل تطبيقات الجوال و51% لتطبيق «واتساب»



كشف بحث جديد أن تجارب العملاء في مجال المحادثة والذكاء الاصطناعي التوليدي أثرت بشكل ملموس على التواصل بين الأفراد والعلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوصلت انفوبيب المتخصصة في منصات الاتصالات السحابية، إلى هذه النتائج بعد تحليل أكثر من 473 مليار تفاعل تواصل رقمي في عام 2023 بين الشركات والمستهلكين، وحددت على إثر ذلك التوجهات البارزة في مجال تراسل الأعمال.

ومع تطلع المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تفاعل أعمق مع العلامات التجارية التي يستخدمونها، فقد أصبحت قنوات التراسل النقطة المحورية في نمو الاتصالات. وكانت «انفوبيب» قد سجلت عام 2023 زيادة على أساس سنوي بنسب 184% في استخدام تطبيقات الصوت والفيديو، و146% في استخدام رسائل تطبيقات الجوال، و51% باستخدام تطبيق «واتساب»، وذلك في منطقة الشرق الأوسط. ويسلط نموذج التحول هذا الضوء على التوجه الاستباقي الذي تنتهجه المنطقة في اعتماد تقنيات الاتصالات المبتكرة، وضمان الاتصال والتفاعل بسهولة ويسر.

كما بين البحث أن قطاع الاتصالات شهد أعلى مستويات النمو في اعتماد قنوات المحادثة (89%)، يليه قطاع الإعلام والترفيه (53%)، ثم القطاع المالي (52%).

وقال إيفان أوستوجيتش، الرئيس التنفيذي لشؤون الأعمال لدى «انفوبيب»: أظهرت بياناتنا انتشارا سريعا لتجارب المحادثة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وذلك بالتزامن مع قيام الشركات بتطبيق حالات الاستخدام الممكنة بمجالات التسويق والمبيعات والدعم.

وعلى الرغم من الارتفاع الحاد في اعتماد القنوات المتعددة الذي تم تسجيله في عام 2022 وإدراك العلامات التجارية أهمية التواصل مع العملاء من خلال قنواتهم المفضلة، إلا أن عام 2023 أظهر كيف استطاعت العلامات التجارية الارتقاء بكامل جوانب رحلة العملاء على أفضل نحو ممكن.

وأصبح بإمكان العملاء وبسهولة الآن المضي قدما في رحلة التواصل من خلال قناة محادثة واحدة على تطبيق دردشة، ونتوقع مع ظهور الذكاء الاصطناعي التفاعلي أن تقوم العلامات التجارية بدمج مجموعة من روبوتات الدردشة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي المختلفة لكي تعمل جميعها معا على تحفيز اتخاذ إجراءات في المراحل المناسبة والمثالية من رحلة العملاء.

الدعم عبر تطبيقات المحادثة: أخذ الدعم عبر تطبيقات المحادثة يكتسب زخما بالتزامن مع سعي الشركات إلى تقديم تجربة عملاء فعالة وكفؤة. وعلى الرغم من أن تطبيق «واتساب» لايزال القناة المفضلة للدعم عبر تطبيقات المحادثة، حيث يتم إرسال نحو 90% من رسائل الدعم عبر هذا التطبيق، إلا أن هناك توجها لتنويع القنوات وخاصة في مناطق محددة. ولاحظت «انفوبيب» زيادة ملموسة بلغت 541% في استخدام «مسنجر»، و146% في استخدام «فايبر»، و284% في استخدم «لاين»، ما يشير إلى تحول نحو استخدام تطبيقات محادثة متنوعة في مجال دعم العملاء.

التسويق عبر تطبيقات المحادثة: شهدت أهمية التسويق عبر تطبيقات المحادثات ازديادا ملموسا، وذلك لأن العلامات التجارية أخذت تتطلع إلى التفاعل مع العملاء من خلال القنوات الأكثر استخداما من قبلهم. وتم تسجيل زيادة ملموسة بلغت 29% في استخدام التراسل عبر تطبيقات الجوال في التسويق خلال عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه. ولايزال «واتساب» القناة الرقمية الأولى للتسويق عبر المحادثات، ويعود الفضل في ذلك إلى الخصائص الجديدة التي توفر رحلة شراء سهلة من خلال نافذة دردشة موحدة. كما لاحظت «انفوبيب» زيادة ملموسة في استخدام تطبيقات المحادثة مثل «تيليغرام» و«لاين» و«فايبر» و«ماسنجر»، ما يعكس مشهد التراسل المتنوع. بالإضافة إلى ذلك، فإن التراسل الخاص بقطاع الأعمال عبر خدمات الاتصالات التفاعلية (RCS) أخذ يبرز كإحدى القنوات الواعدة للتسويق عبر تطبيقات المحادثة.

الدور المتغير للرسائل النصية القصيرة (SMS): الرسائل النصية القصيرة لاتزال قناة مهمة في اتصالات الشركات، لكن طرق استخدامها آخذة بالتغير، إذ أصبحت الشركات تستخدمها إلى جانب تطبيقات الدردشة. وتقوم العلامات التجارية في جميع القطاعات باستخدام الرسائل النصية القصيرة إلى جانب تطبيق «واتساب»، حيث يختار 25% من الشركات هذا المزيج. بالإضافة إلى ذلك، فإنه حال استخدام الشركات والعلامات التجارية قناتي اتصال فإن الرسائل النصية القصيرة تكون أحد الخيارين في 63% من الحالات.