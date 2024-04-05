النائب جبران باسيل طالب عبر الأنباء بوقف إطلاق النار في الجنوب

لمصلحة مَن كسر معادلات كانت قائمة للبنان في المواجهة مع إسرائيل؟



بيروت ـ ناجي شربل

طالب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في حديث إلى «الأنباء»، بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان وفصل الأمور عن مجريات الحرب في غزة، وأطلق مواقف عدة في الشأن السياسي اللبناني، داعيا إلى التفاهم على رئيس للجمهورية لملء الشغور الرئاسي، من باب «أن أحدا لا يستطيع فرض شيء على أحد في لبنان». ودعا إلى التكاتف في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد وتشهد انهيارا غير مسبوق.

ما خسره باسيل في النقاط بالمفرق ضمن جولات كباش سياسية عدة، ربحه بالجملة في معنى الحسبة بالنجاح في تسويق طرحه باختيار رئيس للجمهورية من لائحة «مرشحي الخيار الثالث». وهو نجح، حتى كتابة هذه السطور، في إقصاء مرشحين اثنين كان أشهر رفضه لهما، وفي طليعتهما رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، في حين تعمد عدم تسمية المرشح الثاني (قائد الجيش العماد جوزف عون)، مختارا بلباقة المضي في الحديث وتناول محور جديد من اللقاء.

باسيل كرر الوقوف خلف المقاومة في التصدي لهجوم إسرائيلي على لبنان، ورفض في الوقت عينه موقف «حزب الله» بالمشاركة في حرب غزة، في ظل غياب الإجماع الوطني الداخلي.

جردة بالخسائر

في جردة سريعة على الخسائر جراء قرار الحزب المشاركة في الحرب، عرض لتدمير 700 منزل بالكامل في القرى والبلدات الحدودية، وتضرر 5 آلاف منزل بشكل جزئي، وسقوط شهداء بالمئات، متناولا ميزان الربح والخسارة لجهة الخسائر في الأرواح والممتلكات، والأهم من ذلك «كسر معادلات كانت قائمة في مصلحة لبنان قبل السابع من أكتوبر».

وأشار إلى «أنه من الواضح أن حزب الله لا يريد حربا كبرى مع إسرائيل، وهذا موقف مقدر وجيد، إلا انه في المقابل فقد امتلاك زمام القرار بوقف الحرب، فأصبح الأمر في يد إسرائيل».

وتساءل: «كرمال مين صار هالشي؟ كرمى لـ (يحيى) السنوار او لتحرير القدس؟».

ودعا إلى وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان بمعزل عن غزة، متمنيا «على الدول المعنية مساعدتنا في تحقيق ذلك»، ولم يشأ الربط بين وقف إطلاق النار وتمرير الاستحقاق الرئاسي، إلا أنه قال «بكل الأحوال لازم يصير الاستحقاق الرئاسي».

لا يدلي رئيس «التيار» بمعلومة في شكل عفوي. بل يختار تعابيره وحتى الكلمات، لافتا إلى الفوارق في المعنى. وهو يشبه في تصرفاته الرئيس ميشال عون يوم كان ضابطا في الجيش اللبناني برتبة عماد، فكان يضع كل كلمة وموقف بالإطار المناسب، في أصعب الظروف التي مرت بها البلاد أثناء الحرب الأهلية.

تواصل مع الثنائي

يؤكد باسيل على التواصل مع «حزب الله» وعلى أرفع المستويات، من دون الإجابة مباشرة إذا كان المقصود التواصل المباشر مع الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله.

كذلك أكد على وجود «تواصل إيجابي» مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وإن كان حث الأخير على مجاراته في السعي إلى فصل الملف الداخلي اللبناني عن الحرب في غزة.

وشدد في هذا السياق على عدم إضاعة الوقت في ترتيب أوراق الاستحقاق الرئاسي بعناوين مثل الحوار وغيره، «ما يطيل أمد الفراغ». ورحب في المقابل «بأي جهد داخلي تحت أي مسمى، كالتشاور وغيره».

وبشأن البحث في الاستحقاق الرئاسي مع الرئيس بري، قال باسيل «عم نحكي بالعناوين العريضة، ومن المؤكد أن هذا الأمر غير كاف». ورأى أنه لا شيء يحول دون الوصول إلى تفاهم على اسم مرشح للرئاسة، عارضا في الوقت عينه خيار القبول بنتائج التصويت في المجلس النيابي. وطالب الرئيس بري «الحريص على الاتفاق على مرشح رئاسي يرضى به الفريق المسيحي، الأخذ في الاعتبار مراعاة المسيحيين مما تقوم به حكومة تصريف الأعمال في غياب رئيس الجمهورية».

توافق على اسم

لم ندخل مع رئيس «التيار» في عرض أسماء المرشحين للرئاسة فيما بات يعرف بـ «اللائحة القصيرة» التي تضم ثلاثة مرشحين وربما رابعا. إلا أن باسيل أبدى كل استعداد للنقاش، جازما بالوصول إلى التوافق على اسم، ومقللا مما تردد حول تفضيله لمرشح معين على حساب مرشح آخر، ورافضا في الوقت عينه الكلام عن انتصار شخصي باستبعاد الثنائي فرنجية ـ عون، «لأن الموقف ليس بالشخصي، ولو كان كذلك لاقتضت مصلحتنا دعم سليمان فرنجية لأنه الأنسب لنا، لكننا نتطلع إلى إصلاح كبير لن يحصل في ظل نظامنا الحالي»، داعيا «إلى الانطلاق من (اتفاق) الطائف وليس تغييره». وكرر هذا التعبير طالبا التوقف عنده، من ضمن دقته في اعتماد كل كلمة، واحتساب صلاحيتها للآتي من الأيام، وليس على المدى المنظور فقط.

وحذر من رهانات فريقين في البلاد على نتائج حرب غزة، الأول للانتصار في الحرب (ولم يخف استبعاده بشكل منطقي تحقيق ذلك) لفرض مرشحه، والثاني يعول على تغيير موازين في الحرب «يعتقد خاطئا أنها ستصب في مصلحته، فيسعى تاليا إلى فرض مرشحه»، وكرر مطالبة الرئيس بري بالسعي في هذا المجال لتجنيب البلد مزيدا من الضرر جراء استمرار ربط الجبهة اللبنانية بالحرب في غزة.

في الملف المسيحي الداخلي، عرض لتعويل «التيار» على اجتماعات بكركي، قائلا إن موقفه لم يتبدل ويعرفه البطريرك الماروني جيدا، وتحدث عن خطر وجودي يهدد الكيان اللبناني ويطول المكون المسيحي فيه. وسأل «ألم يتعلموا أن السكوت أو القبول بأشياء تطولنا سيعود بالضرر عليهم كما حصل في 1990، يوم أطيح بالعماد ميشال عون (رئيس الحكومة العسكرية وقتذاك)، وأصابهم بعدها ما يعرفه الجميع من أوسع ضرر؟»، وذكر أن «التيار» لم يتمكن من جمع توقيع 26 نائبا لتقديم عريضة «ضد حكومة تصريف الأعمال وتجاوزاتها، وقد صرفنا النظر عن الفكرة»، وشدد على وضع خطة عمل لتنفيذ الوثيقة الجاري العمل عليها في بكركي، محملا مسؤولية إفشالها من يسعى إلى ذلك.

دعاية كاذبة

عن مسؤولية «التيار» في إفشال «اتفاق معراب» مع «القوات اللبنانية»، قال باسيل «هذا من ضمن الدعاية الكاذبة التي تسوق ضدنا. جوهر الاتفاق الأساسي قيام الكتلتين النيابيتين العائدتين للتيار والقوات بإنجاح العهد. وقد نص الاتفاق على تقاسم للحصص بمعزل عن إدخال رئيس الجمهورية طرفا. وقد ضربت القوات الجوهر بالوقوف ضدنا وضد الرئيس في مجلس الوزراء، وتوجت مهمتها بالانقلاب على رئيس حكومة العهد. وأسأل: هل يستحق عدم نيلهم عضوا إضافيا من حصتهم في مجلس إدارة كازينو لبنان إفشال العهد؟».

وخلص إلى العلاقة مع «القوات» بالقول «لن نبني على تجارب الماضي معهم، لأنها لن تنتهي. والتيار معروف باحترام مواقفه وعدم الطعن والانقلاب على الاتفاقات التي يعقدها».

وعن زيارة محتملة يقوم بها إلى الدوحة تلبية لدعوة قطرية، قال «ما في برنامج للزيارة، والأفضل انتظار الوقت المناسب لتحقيق فائدة منها». وتناول الدور القطري قائلا «إذ يتكلمون مع الجميع ويريدون المساعدة والاستثمار في لبنان. ولهم تجربة ناجحة في مؤتمر الدوحة 2008، والمساعدة منهم ومن الآخرين مرغوبة، مساعدة لتحقيق تفاهم بين اللبنانيين، وليس فرض أسماء عليهم في الاستحقاق الرئاسي وغيره».

وعن تمدد ظاهرة اليمين المتطرف في «التيار»، قال باسيل «يضم التيار كل التوجهات الفكرية والاقتصادية والثقافية. لكن لا خلاف على الثوابت والمبادئ، ولا تطرف فيه، بل مواقف ردا على من يدفع بالمسيحيين إلى التطرف».

وعن سقف العمل السياسي لـ «التيار» في المرحلة المقبلة بعد وصول رئيسه المؤسس العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية في 2016، قال باسيل «العماد ميشال عون توج مسيرته النضالية الطويلة بالوصول إلى موقع الرئاسة، إلا انه حقق أبرز إنجازاته قبل بلوغ سدة الرئاسة، حيث تجمعت عليه كل الظروف لضرب عهده، يوم كان الجنرال المحرر للبلاد. وللتيار الكثير ليقدمه ومسيرتنا لا تنتهي».

يمكن اختصار جبران باسيل، بأنه مستحق ثقة الرئيس ميشال عون، والأخير لم يخطئ في اعتماده صخرة «التيار الوطني الحر»، نظرا إلى صلابته التي لا تهتز ولو قيد أنملة.