فهد بن جامع تصدر الخامسة بـ 16469 صوتا وحمدان العازمي ثانيا نسبة التغيير 40% بنجاح 6 نواب سابقين ودخول 4 جدد

(MENAFN
- Al-Anbaa) بعد يوم انتخابي مميز وإقبال كبير من الناخبين لاختيار من يمثلونهم في مجلس الأمة 2024، وبجهود القائمين على العملية الانتخابية من وزارات وجهات معنية، أسفرت النتائج النهائية والرسمية في الدائرة الخامسة التي أعلنها وكيل محكمة التمييز ورئيس اللجنة الرئيسية في الدائرة المستشار محمد الونيان عن تصدر فهد بن جامع الفائزين بـ 16469 صوتا، وجاء حمدان العازمي بالمركز الثاني بـ 14211 صوتا، فيما حل متعب الجلال ثالثا حاصدا ١١٠٥٥ صوتا، ليأتي سعود العصفور رابعا بـ١٠٦٤٣ صوتا، فيما جاء بدر الداهوم بالمركز الخامس بـ٩١٠٤ أصوات كما حل ماجد المطيري سادسا بـ ٨٨٠٧ أصوات وعبدالهادي العجمي سابعا بـ ٨٥٢١ صوتا أما هاني شمس فجاء ثامنا بـ٨٤٣٧ صوتا، وحل في المركز التاسع د.محمد الدوسري بـ٧٦٤٤ صوتا، والعاشر خالد المونس حاصدا ٧٣٤٣ صوتا.
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