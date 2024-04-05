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فهد بن جامع تصدر الخامسة بـ 16469 صوتا وحمدان العازمي ثانيا نسبة التغيير 40% بنجاح 6 نواب سابقين ودخول 4 جدد

4/5/2024 5:16:12 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد يوم انتخابي مميز وإقبال كبير من الناخبين لاختيار من يمثلونهم في مجلس الأمة 2024، وبجهود القائمين على العملية الانتخابية من وزارات وجهات معنية، أسفرت النتائج النهائية والرسمية في الدائرة الخامسة التي أعلنها وكيل محكمة التمييز ورئيس اللجنة الرئيسية في الدائرة المستشار محمد الونيان عن تصدر فهد بن جامع الفائزين بـ 16469 صوتا، وجاء حمدان العازمي بالمركز الثاني بـ 14211 صوتا، فيما حل متعب الجلال ثالثا حاصدا ١١٠٥٥ صوتا، ليأتي سعود العصفور رابعا بـ١٠٦٤٣ صوتا، فيما جاء بدر الداهوم بالمركز الخامس بـ٩١٠٤ أصوات كما حل ماجد المطيري سادسا بـ ٨٨٠٧ أصوات وعبدالهادي العجمي سابعا بـ ٨٥٢١ صوتا أما هاني شمس فجاء ثامنا بـ٨٤٣٧ صوتا، وحل في المركز التاسع د.محمد الدوسري بـ٧٦٤٤ صوتا، والعاشر خالد المونس حاصدا ٧٣٤٣ صوتا.


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