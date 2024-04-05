الرابعة 20% نسبة التغيير وشعيب المويزري في الصدارة عودة الرقيب والطشه وسيار والخنفور والجمهور وهايف
التاريخ
4/5/2024 5:16:12 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أسفرت النتائج النهائية الرسمية لانتخابات مجلس الأمة 2024 في الدائرة الرابعة التي أعلنها وكيل محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة الرئيسية في الدائرة المستشار نصر آل هيد عن فوز شعيب المويزري بالمركز الأول حاصدا 15663 صوتا، فيما حل أنور الفكر ثــانيا بـ 8646 صوتا، وجاء د.عبيد الوسمي في المـركز الثالـــث بـ ٨١٤١ صوتا، ومحمد الرقيب رابعا بـ ٧٩٧٠صوتا، ود.مبارك الطشـه في المركز الخـــامس بـ ٧٧٠٧ أصوات.
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