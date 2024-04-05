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الرابعة 20% نسبة التغيير وشعيب المويزري في الصدارة عودة الرقيب والطشه وسيار والخنفور والجمهور وهايف

4/5/2024 5:16:12 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسفرت النتائج النهائية الرسمية لانتخابات مجلس الأمة 2024 في الدائرة الرابعة التي أعلنها وكيل محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة الرئيسية في الدائرة المستشار نصر آل هيد عن فوز شعيب المويزري بالمركز الأول حاصدا 15663 صوتا، فيما حل أنور الفكر ثــانيا بـ 8646 صوتا، وجاء د.عبيد الوسمي في المـركز الثالـــث بـ ٨١٤١ صوتا، ومحمد الرقيب رابعا بـ ٧٩٧٠صوتا، ود.مبارك الطشـه في المركز الخـــامس بـ ٧٧٠٧ أصوات.


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