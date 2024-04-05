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الثالثة عبدالكريم الكندري في الصدارة بـ 9428 صوتانسبة التغيير 10% بعودة النائب أحمد الفضل وحل ثامنا

4/5/2024 5:16:12 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسفرت نتائج انتخابات الدائرة الثالثة النهائية والرسمية عن تصدر النائب د.عبدالكريم الكندري الدائرة بعدد أصوات ٩٤٢٨ صوتا وحل ثانيا النائب د.عبدالعزيز الصقعبي بعدد أصوات ٦٢٩٤ صوتا ثم جاء في المركز الثالث النائب مهلهل المضف بعدد أصوات ٥٨٠٤ صوتا وجاء في المركز الرابع النائب فارس العتيبي بعدد أصوات ٥٧٣٧ صوتا، فيما جاء في المركز الخامس رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون محرزا ٥٢٥٠ صوتا، فيما جاء في المركز السادس النائب جراح الفوزان بحصوله على ٥٢٣٨ أصوات، ثم في المركز السابع النائب مهند الساير محرزا ٥١١٤ صوتا، وحل في المركز الثامن النائب أحمد الفضل بحصوله على ٥٠٩٢ صوتا، وجاءت في المركز التاسع النائبة د.جنان بوشهري بحصولها على عدد أصوات ٤٩٧٦ صوتا، ثم جاء في المركز العاشر والأخير النائب حمد العبيد بـ ٤٩٠٨ صوتا.


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