الثالثة عبدالكريم الكندري في الصدارة بـ 9428 صوتانسبة التغيير 10% بعودة النائب أحمد الفضل وحل ثامنا

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسفرت نتائج انتخابات الدائرة الثالثة النهائية والرسمية عن تصدر النائب د.عبدالكريم الكندري الدائرة بعدد أصوات ٩٤٢٨ صوتا وحل ثانيا النائب د.عبدالعزيز الصقعبي بعدد أصوات ٦٢٩٤ صوتا ثم جاء في المركز الثالث النائب مهلهل المضف بعدد أصوات ٥٨٠٤ صوتا وجاء في المركز الرابع النائب فارس العتيبي بعدد أصوات ٥٧٣٧ صوتا، فيما جاء في المركز الخامس رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون محرزا ٥٢٥٠ صوتا، فيما جاء في المركز السادس النائب جراح الفوزان بحصوله على ٥٢٣٨ أصوات، ثم في المركز السابع النائب مهند الساير محرزا ٥١١٤ صوتا، وحل في المركز الثامن النائب أحمد الفضل بحصوله على ٥٠٩٢ صوتا، وجاءت في المركز التاسع النائبة د.جنان بوشهري بحصولها على عدد أصوات ٤٩٧٦ صوتا، ثم جاء في المركز العاشر والأخير النائب حمد العبيد بـ ٤٩٠٨ صوتا.
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