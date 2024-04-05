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الدائرة الثانية مرزوق الغانم متصدرا بأكثر من ٨ آلاف صوتنسبة التغيير 10 % بدخول نواف العازمي وجها جديدا

4/5/2024 5:16:12 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أُعلنت نتائج الانتخابات النهائية الرسمية في الدائرة الانتخابية الثانية، وفاز بالمركز الأولى مرزوق الغانم بعدد أصوات ٨٢٩٥، فيما جاء بالمركز الثاني شعيب شعبان بعدد أصوات ٦٣٢٥، وحل ثالثا عبدالوهاب العيسى بعدد أصوات ٣٩١٧، وجاء رابعا فلاح الهاجري بعدد أصوات ٣٣٤٢، وحل في المركز الخامس محمد المطير بعدد أصوات 3246، وفي المركز السادس بدر نشمي العنزي بعدد أصوات ٣٢٣٨، ثم نواف العازمي بـ ٣٠٦٤ صوتاً، وعبدالله الأنبعي بعدد أصوات ٢٩١٤، ود. بدر الملا بـ ٢٧٥٨ صوتاً، وفي المركز العاشر فهد المسعود بعدد أصوات ٢٧٠٨.


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