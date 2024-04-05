الدائرة الثانية مرزوق الغانم متصدرا بأكثر من ٨ آلاف صوتنسبة التغيير 10 % بدخول نواف العازمي وجها جديدا

الدائرة الثانية مرزوق الغانم متصدرا بأكثر من ٨ آلاف صوتنسبة التغيير 10 % بدخول نواف العازمي وجها جديدا
التاريخ
4/5/2024 5:16:12 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أُعلنت نتائج الانتخابات النهائية الرسمية في الدائرة الانتخابية الثانية، وفاز بالمركز الأولى مرزوق الغانم بعدد أصوات ٨٢٩٥، فيما جاء بالمركز الثاني شعيب شعبان بعدد أصوات ٦٣٢٥، وحل ثالثا عبدالوهاب العيسى بعدد أصوات ٣٩١٧، وجاء رابعا فلاح الهاجري بعدد أصوات ٣٣٤٢، وحل في المركز الخامس محمد المطير بعدد أصوات 3246، وفي المركز السادس بدر نشمي العنزي بعدد أصوات ٣٢٣٨، ثم نواف العازمي بـ ٣٠٦٤ صوتاً، وعبدالله الأنبعي بعدد أصوات ٢٩١٤، ود. بدر الملا بـ ٢٧٥٨ صوتاً، وفي المركز العاشر فهد المسعود بعدد أصوات ٢٧٠٨.
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