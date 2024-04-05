الدائرة الأولى أسامة الزيد في الصدارة وثلاثة نواب جدد

الدائرة الأولى أسامة الزيد في الصدارة وثلاثة نواب جدد
التاريخ
4/5/2024 5:16:12 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أسفرت نتائج الدائرة الأولى النهائية والرسمية عن فوز كل من أسامة الزيد بالمركز الأول بـ ٤٩٣٦ صوتا، وجاء خلفه على الترتيب: عبدالله المضف «٤٧٢٩» صوتا، ومحمد جوهر حيات «٤١٣٤» صوتا، وأحمد لاري «٤١٠٨» صوتا، وعيسى الكندري «٣٦٧٨» صوتا، وباسل البحراني «٣٦٣١» صوتا، وعادل الدمخي «٣٥٣٠» صوتا، وخالد الطمار «٣٥٠٢» صوت، وصالح عاشور «٣٣٩٩» صوتا، ومحمد الداهوم «٣٢٤٩» صوتا.
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