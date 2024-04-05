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الدائرة الأولى أسامة الزيد في الصدارة وثلاثة نواب جدد

4/5/2024 5:16:12 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسفرت نتائج الدائرة الأولى النهائية والرسمية عن فوز كل من أسامة الزيد بالمركز الأول بـ ٤٩٣٦ صوتا، وجاء خلفه على الترتيب: عبدالله المضف «٤٧٢٩» صوتا، ومحمد جوهر حيات «٤١٣٤» صوتا، وأحمد لاري «٤١٠٨» صوتا، وعيسى الكندري «٣٦٧٨» صوتا، وباسل البحراني «٣٦٣١» صوتا، وعادل الدمخي «٣٥٣٠» صوتا، وخالد الطمار «٣٥٠٢» صوت، وصالح عاشور «٣٣٩٩» صوتا، ومحمد الداهوم «٣٢٤٩» صوتا.


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