Friday, 05 April 2024 01:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صاحب السمو يبعث ببرقيات تهان للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2024

4/5/2024 5:16:11 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقيات تهان للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2024 عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاهم إياها المواطنون الكرام بانتخابهم لعضوية مجلس الأمة، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رقيه وتطوره ورفعة شأنه.

MENAFN05042024000130011022ID1108062754

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث