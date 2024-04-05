صاحب السمو يبعث ببرقيات تهان للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2024

صاحب السمو يبعث ببرقيات تهان للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2024
التاريخ
4/5/2024 5:16:11 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقيات تهان للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2024 عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاهم إياها المواطنون الكرام بانتخابهم لعضوية مجلس الأمة، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رقيه وتطوره ورفعة شأنه.
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