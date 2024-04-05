جولة مفاوضات أخرى بالقاهرة: تقارير متناقضة حول مشاركة الوفد الإسرائيلي

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN-يتوقع أن تعقد في القاهرة، خلال نهاية الأسبوع الحالي، جولة مفاوضات أخرى حول تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بمشاركة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري، محمد عبد الرحمن آل ثاني، ومدير المخابرات المصرية، عباس كامل، ورئيس موساد الاحتلال، دافيد برنياع.

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الجمعة، عن مصدرين مطلعين على تفاصيل اللقاء قولهما إن برنياع سيشارك في اللقاء وسيتوجه إلى القاهرة برفقة رئيس الشاباك، رونين بار، والمسؤول عن الأسرى والمفقودين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال نيتسان ألون.

إلا أن موقع "واينت" الإلكتروني نقل، اليوم، عن مصدر إسرائيلي قوله إنه يوجد ضغط أميركي من أجل عقد اللقاء في القاهرة، لكن لم يُتخذ قرار حتى الآن إذا كان برنياع سيشارك فيه.

ويأتي اللقاء في القاهرة، حسب "واللا" العبري ، بعد أن طالب الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال محادثة هاتفية مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس، بأن عليه منح تفويض واسع لفريق المفاوضات برئاسة برنياع من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

وأشار "واللا" إلى أن مطلب بايدن يظهر أنه يعتقد أن نتنياهو لا يعمل بجدية من أجل التوصل إلى صفقة وأن عليه إظهار ليونة أكثر في المفاوضات.

وقال مسؤول أميركي إن بايدن يريد التوصل إلى وقف إطلاق نار في الحرب على غزة كجزء من صفقة تبادل أسرى، وأن هذا ينبغي أن يحدث بشكل فوري، ولذلك مارس ضغوطا على نتنياهو خلال المحادثة الهاتفية، حسبما نقل "واللا" عنه.

وشارك المفاوضون الإسرائيليون الثلاثة قبل عدة أيام في جولة مفاوضات في القاهرة، وفي أعقاب ذلك جاء في بيان صادر مكتب نتنياهو وباسم الشاباك أن "إسرائيل تتوقع من المفاوضين أن يعملوا أكثر مقابل حماس من أجل تقدم المفاوضات حول صفقة"، ما يعني أن إسرائيل تطالب مصر وقطر بممارسة ضغوط على حماس كي تتراجع عن مواقفها.