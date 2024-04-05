250 منها عبر معبر كرم ابو سالم .. إسرائيل تسمح بدخول 350 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا

250 منها عبر معبر كرم ابو سالم .. إسرائيل تسمح بدخول 350 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا
التاريخ
4/5/2024 5:08:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي ان 350 شاحنة مساعدات ستدخل إلى غزة يوميا، 250 منها عبر معبر كرم أبو سالم والبقية عبر معبر رفح.
واضاف ان الجيش سيسمح لعدد أكبر من المخابز بالعمل في غزة.
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