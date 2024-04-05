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250 منها عبر معبر كرم ابو سالم .. إسرائيل تسمح بدخول 350 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا

4/5/2024 5:08:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي ان 350 شاحنة مساعدات ستدخل إلى غزة يوميا، 250 منها عبر معبر كرم أبو سالم والبقية عبر معبر رفح.


واضاف ان الجيش سيسمح لعدد أكبر من المخابز بالعمل في غزة.

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