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الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة امام مسجد

4/5/2024 5:08:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل بوفاة الشيخ بسام شاهين امام مسجد صدام حسين في الحصن -اربد
ونعت مديرية أوقاف اربد الفقيد بمنشور عبر صفحتها على فيسبوك :"بمزيد من الحزن والأسى وتسليما بقضاء الله وقدره ينعى فضيلة مدير مديرية أوقاف إربد الثانية الشيخ عبدالسلام أحمد نصير وجميع الكادر الإداري والأئمة والمؤذنين وفاة الزميل (بسام شاهين) مؤذن مسجد / صدام حسين / الحصن ، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وحسن العزاء "
كما نعا الفقيد الكثير من تلاميذه في تعليم القرآن الكريم وأهالي اربد الذين اعتادو على سماع تلاوته للقرآن الكريم في المسجد خلال هذا الشهر الفضيل راجين من الله ان يتغمده بواسع رحمته .
وستقام صلاة الجنازة على الفقيد اليوم بعد صلاة الجمعة في مسجد صدام - الحصن الذي أم به الناس وعلم به القرآن ليكون هو وداعه الاخير

انا لله وانا اليه راجعون












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