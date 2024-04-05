ارتفاع بنسبة 950 % لعدد طالبي الدعم النفسي بإسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News)قالت جمعية الدعم النفسي الإسرائيلية إنه تم تسجيل ارتفاع نسبته 950 % لعدد طالبي الدعم النفسي منذ بداية الحرب.



وفي شهر يناير/ كانون الماضي كشفت صحيفة هآرتس عن انهيار منظومة الصحة النفسية في إسرائيل بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وقالت الصحيفة إن العشرات من الأطباء النفسيين الذين يعملون في منظومة الصحة العامة غادروا مؤخرا إلى بريطانيا، بحسب مصادر في المجال.



وأضافت أن موجة المغادرة تأتي في وقت يتزايد فيه الطلب على المساعدة في مجال الصحة النفسية في البلاد في ظل الحرب، والآن يواجه نظام الصحة النفسية مشكلة حقيقية.

