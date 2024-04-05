ارتفاع بنسبة 950 % لعدد طالبي الدعم النفسي بإسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت جمعية الدعم النفسي الإسرائيلية إنه تم تسجيل ارتفاع نسبته 950 % لعدد طالبي الدعم النفسي منذ بداية الحرب.
وفي شهر يناير/ كانون الماضي كشفت صحيفة هآرتس عن انهيار منظومة الصحة النفسية في إسرائيل بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت الصحيفة إن العشرات من الأطباء النفسيين الذين يعملون في منظومة الصحة العامة غادروا مؤخرا إلى بريطانيا، بحسب مصادر في المجال.
وأضافت أن موجة المغادرة تأتي في وقت يتزايد فيه الطلب على المساعدة في مجال الصحة النفسية في البلاد في ظل الحرب، والآن يواجه نظام الصحة النفسية مشكلة حقيقية.
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