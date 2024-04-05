مشاهد لتوافد الفلسطينيين عبر حاجز قلنديا إلى المسجد الأقصى

مشاهد لتوافد الفلسطينيين عبر حاجز قلنديا إلى المسجد الأقصى
التاريخ
4/5/2024 5:08:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بثت منصات فلسطينية مشاهد مباشرة لتوافد الفلسطينيين عبر حاجز قلنديا إلى المسجد الأقصى لصلاة الجمعة الأخيرة في رمضان.
وتظهر المشاهد تواصل التوافد رغم قيود الاحتلال وتشديده إجراءات الدخول.
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