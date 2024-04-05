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مشاهد لتوافد الفلسطينيين عبر حاجز قلنديا إلى المسجد الأقصى

4/5/2024 5:08:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بثت منصات فلسطينية مشاهد مباشرة لتوافد الفلسطينيين عبر حاجز قلنديا إلى المسجد الأقصى لصلاة الجمعة الأخيرة في رمضان.


وتظهر المشاهد تواصل التوافد رغم قيود الاحتلال وتشديده إجراءات الدخول.


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