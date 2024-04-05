ارتفاع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة الى 33091 شهيداً

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة الى 33091 شهيداً
التاريخ
4/5/2024 5:08:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 33091 شهيدا و75750 مصابا منذ 7 أكتوبر.
واضافت ان الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 54 شهيدا و82 مصابا خلال 24 ساعة.
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