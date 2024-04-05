الحرس الثوري الإيراني : إسرائيل لن تحقق الأمن بتوسيع الحرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال قائد الحرس الثوري الإيراني ان جرائم الكيان الصهيوني المدعومة من واشنطن جعلت الولايات المتحدة منبوذة في العالم.
واضاف ان "الرسائل التي تصلنا من غزة تفيد بأن المقاومة صامدة حتى دفن العدو في القطاع".
واشار ان أعضاء ديمقراطيون كثر يشاركون بايدن إحباطه من نتنياهو وقد حرك مقتل عمال الإغاثة مشاعرهم.
وتابع :"يتعين على الكيان الصهيوني أن يدرك أنه لن يحقق الأمن عبر توسيع الحرب".
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