الحرس الثوري الإيراني : إسرائيل لن تحقق الأمن بتوسيع الحرب

MENAFN - Al Wakeel News)قال قائد الحرس الثوري الإيراني ان جرائم الكيان الصهيوني المدعومة من واشنطن جعلت الولايات المتحدة منبوذة في العالم.



واضاف ان "الرسائل التي تصلنا من غزة تفيد بأن المقاومة صامدة حتى دفن العدو في القطاع".



واشار ان أعضاء ديمقراطيون كثر يشاركون بايدن إحباطه من نتنياهو وقد حرك مقتل عمال الإغاثة مشاعرهم.



وتابع :"يتعين على الكيان الصهيوني أن يدرك أنه لن يحقق الأمن عبر توسيع الحرب".

