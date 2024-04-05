مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا بحظر تصدير السلاح

مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا بحظر تصدير السلاح
التاريخ
4/5/2024 5:08:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تبنى مجلس حقوق الإنسان الأممي قرارا بحظر تصدير السلاح لإسرائيل بأغلبية 28 صوتا واعتراض 6 دول.
كما دعا المجلس إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة.
وهذه أول مرة يتخذ مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال العدوان في القطاع المستمر منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
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