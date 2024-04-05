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مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا بحظر تصدير السلاح

4/5/2024 5:08:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تبنى مجلس حقوق الإنسان الأممي قرارا بحظر تصدير السلاح لإسرائيل بأغلبية 28 صوتا واعتراض 6 دول.


كما دعا المجلس إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة.


وهذه أول مرة يتخذ مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال العدوان في القطاع المستمر منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.


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