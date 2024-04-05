فاغنر ... أداة روسيا لتكريس نفوذها في أفريقيا على حساب أوروبا

MENAFN - Swissinfo) ماذا حدث لمجموعة فاغنر؟ هي لم تختف حقًا، بل إنّ نفوذها تعزّز. ووفقًا لديميتري زوفيري، عضو مجموعة الاستقصاء "كلّ العيون على فاغنر"، فإن المرتزقة متورّطون بشكل مباشر أكثر من أي وقت مضى في خدمة مصالح روسيا.





تم نشر هذا المحتوى على 05 أبريل 2024 - 09:00 11دقائق

ما هو الوضع في سويسرا؟ إلى أين تتجه الأمور فيها؟ أسلط الضوء على آخر التطورات في البلاد.



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日本語 ja 旧ワグネルが活動を広げるアフリカ「ロシアの狙いは欧州勢の締め出し」 طالع المزيد旧ワグネルが活動を広げるアフリカ「ロシアの狙いは欧州勢の締め出し」 Русский ru ((Россия хочет стать влиятельной силой в Африке и вытеснить европейцев)) طالع المزيد((Россия хочет стать влиятельной силой в Африке и вытеснить европейцев))

تراقب مجموعة“كل العيون على فاغنر”، بالتعاون مع جهات أخرى، تحرّكات مرتزقة مجموعة“فاغنر”من خلال التحقيقات الاستقصائية التي تقوم بها. وقد توصّلت إلى أدلّة على بيع“فاغنر” الألماس والأخشاب من جمهورية أفريقيا الوسطى، بطريقة مشبوهة. وقد أدّى هذا الاكتشاف إلى تسليط عقوبات على شركتيْ ديامفيلرابط خارجي (Diamville ) و“بيوروج”رابط خارجي (Bios Rouge) في كلّ من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

تحدثت سويس إنفو (SWI swissinfo) مع“ديمتري زوفيري”، عضو مجموعة البحث، وسألته عن طبيعة عمل مجموعة فاغنر، وعن الحضور الروسي في أفريقيا.

سويس إنفو: قامت روسيا في الصيف الماضي ، بعد وفاة قائد“فاغنر”، يفغيني بريغوجين، بدمج المجموعة في القوات العسكرية النظامية. ما مصير هذه القوات؟

ديمتري زوفيري، من مجموعة“كل العيون على فاغنر” الاستقصائية zVg

ديمتري زوفيري: يتوقّف ذلك على أيّ من قوات“فاغنر” نتحدّث، فقد عاد الجزء الأكبر من القوّات التي كانت متمركزةً في أوكرانيا وبيلاروسيا إلى روسيا. وكانت هذه العناصر إمّا قد أُخرجت من الخدمة أو جرى دمجها في الحرس الوطني الروسي، المعروف بـ”روسغفارديا”. كما سُحبت قوات“فاغنر” من سوريا لتتولّى العمل محلَّها مجموعة مرتزقة أخرى. ويتعلق الأمر في سوريا بالسيطرة على حقول النفط في شرق البلاد. عمومًا يصعب تكوين صورة شاملة، لأن مجموعة“فاغنر” تتكون من شبكة متظافرة من الشركات باستخدام“أشخاص واجهة”* يصعب تعقّبهم.ن.

في بعض الأماكن، ما زالت“فاغنر” تعمل جزئيًّا فقط، أو تمّ استبدالها. ففي ليبيا مثلًا، تولّى جهاز الاستخبارات العسكرية (GRU) الجزء الأكبر من المسؤولية. لكن ما زال هنالك مطارٌ في جنوب البلاد تحت سيطرة قوات“فاغنر”، وهو يشكّل نقطة عبور رئيسية باتجاه أفريقيا الوسطى.

إلى أي مدى ما زالت المجموعة تعمل تحت اسم“فاغنر”؟

ما زال الأعضاء يرتدون شارات المجموعة إلى حدّ ما، وذلك يتّضح من الصور القليلة التي تنشر على الإنترنت منذ الصيف الماضي. لكن بشكلٍ عام، يختلف الوضع الذي أصبحت عليه هذه القوات باختلاف البلدان التي تنشط فيها.

“كل العيون على فاغنر”رابط خارجي هي مجموعة بحث واستقصاء فرنسية – سويسرية، تُعنى بمراقبة مجموعة“فاغنر” منذ بضع سنوات. وتقوم المراقبة في المقام الأول على البحث الاستقصائي التقليدي والتعاون مع الإعلاميين والإعلاميات في دولٍ أفريقية عديدة. كما تنظم المجموعة البحث بواسطة“استخبارات المصادر المفتوحة”(Open Source Intelligence) الذي يُشار إليه اختصارًا بـ(Osint)، ويتمّ بواسطته جمع معلومات من مصادر متاحة للعموم في شبكة الإنترنت.

ألّف ديمتري زوفيري بالاشتراك مع لو أوسبورن كتاب“فاغنر، التحقيق في قلب نظام بريغوجين”رابط خارجي ، الذي صدر بالفرنسية في نسخته الأصلية، وله ترجمات عديدة نُشرت أو مخططٌ لنشرها.

لماذا هذه الاختلافات؟

من ناحية، لدى روسيا مصلحة في استخدام مجموعات شبه عسكرية تعمل، إذا جاز التعبير، في ضباب الحرب، ولا يمكن ربطها مباشرة بموسكو. غير أنّ“فاغنر” أصبحت كبيرة جدًّا وخطيرة للغاية، كما أظهرت ذلك انتفاضة يونيو 2023؛ لذلك قامت روسيا بحل المجموعة. ومنذ ذلك الحين أصبحت مجموعات المرتزقة أكثر عددا، وذات تجمّعات أصغر حجما، وخاضعة أكثرلسيطرة الدولة.

ومن ناحية أخرى، يختلف الوضع من بلد إلى آخر. فمع مرور الوقت، أصبحت“فاغنر” رديفًا لقوات شبه عسكرية في خدمة روسيا. ولا يجب نسيان أنه لم تكن هناك أي شركة تحمل اسم“فاغنر” مطلقًا. لكنَّ يفغيني بريغوجين قاد شبكة متظافرة من 600 شركة كان الغموض دائمًا يشكل جزءًا من النموذج الذي يقوم عليه عملها.

إلى أي حدّ كان هذا النموذج محبّذًا من قِبل الدولة؟

من المؤكّد أن هذا النموذج كان مفيدًا لروسيا، لأنه أتاح لها توسيع نفوذها في القارة الأفريقية. لقد كان الاستياء من أوروبا موجودّا بالفعل في العديد من بلدان القارة الأفريقية، أين برزت روسيا كبديل للنفوذ الغربي. وكان ذلك واضحًا على وجه الخصوص في انسحاب، أو بالأحرى، طرد فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، من عدّة بلدان أفريقية.

ويجري أيضًا اتباع نموذج عمل مختلف في كل بلد، فقد كان لدى بريغوجين مصالح اقتصادية كبيرة في جمهورية أفريقيا الوسطى تتعلق بمجاليْ استخراج الذهب والاستثمار في الخشب. ويمكن وصف البلاد بأنها مستعمَرة روسية، حيث أن عُشر إجمالي الناتج المحلي تقريبًا يذهب إلى خزائن“فاغنر”.

أمّا في مناطق أخرى، فيتولّى المرتزِقة والمرتزِقات دعم أو تدريب القوات المسلحة النظامية، بهدف الحفاظ على النظام القائم في السلطة. ومن الواضح جدا أن روسيا تريد تكريس نفوذها في أفريقيا على حساب البلدان الأوروبية، ويتوافق ذلك مع رغبة الحكومات المحلية هناك، المستفيدة هي الأخرى من الوضع.

يتعلق الأمر إذن بنفوذٍ سياسي وإقتصادي، على حدّ سواء؟

نعم، لقد استثمرت روسيا بكثافة في أفريقيا في الأعوام الخمسة عشر الأخيرة، فمن ناحية هي مهتمة بالمواد الخامّ، ومن ناحية ثانية تبحث عن أسواقٍ أخرى لصادراتها، خصوصًا بسبب العقوبات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

نصب تذكاري غير رسمي لإحياء ذكرى رئيس فاغنر في روسيا KEYSTONE

ما هي التحديات التي تواجه الجهات الفاعلة الروسية في أفريقيا؟

هنالك تقارير موثوق بها من السودان تفيد بأن قوات خاصة أوكرانية تطارد المجموعات المرتزِقة الروسية. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تتورط روسيا في معارك كبيرة مع الحركات الجهادية في كامل منطقة الساحل. ففي مالي مثلًا، حيث تتحالف الحركات الجهادية مع ميليشيات الطوارق، من المتوقع أن تواجه روسيا في الأشهر القادمة مشاكل حقيقية، ذلك أن البعثات الروسية حتى الآن لا يمكن مقارنتها مع البعثات الأوروبية في الساحل من ناحية الأعداد.

ويمكنني تصوّر أن تزداد الأمور سوءًا في مالي، وأن يحصل تدخّل أوروبي مجدّدًا. فبشكل عام، يمكن القول بأن الوضع غير مستقر، ذلك أن التحالفات تتغير، فيما كلّ شيء غامض إلى حدّ ما. وفي الوقت الراهن، يحظى الروس بالقبول في العديد من الدول، لا سيّما من طرف الحكومات العسكرية الجديدة. ولكن هذا لن يدوم بالضرورة.

كيف يجري العمل في“كل العيون على فاغنر”؟

نحن نستخدم

“استخبارات المصادر المفتوحة” (Open Source Intelligence)، والتي يُشار إليها اختصارًا بـ”أوسينت” (Osint)، بغرض البحث عن القرائن والأدلة؛ وذلك عبر قنوات تيلغرام، وفي السجلات التجارية. وغالبا ما نتحقق من صور الأقمار الاصطناعية لتسجيل تحركات القوات والنشاطات الاقتصادية، على سبيل المثال في المناجم. وتحتوي اللقطات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا على الكثير من المعلومات، فباستطاعتنا مثلًا، أن نحدّد أصل الجنود من خلال نماذج بدلات التمويه أو المعدّات العسكرية.

كما نستفيد من التسريبات الاستخباراتية، حيث تجد حزم كبيرة من البيانات الخاصة بالسلطات الروسية طريقها بانتظام إلى شبكة الإنترنت. وأخيرًا، لدينا شبكة [علاقات ومصادر] جيدة، ونتلقى المعلومات من أشخاص على الأرض أو من الصحفيين.ات الذين واللواتي نعمل معهم.ن.

تختلف التحديات من مكان إلى آخر، ففي الدول الأفريقية، يمكن القيام ببحوث استقصائية، لكن في دبي، حيث يُصدَّر ذهبٌ كثير من أفريقيا، يصعب، بشكلٍ لا يُصدَّق، إيجاد المصادر المناسبة. ومع ذلك، فإنه من المهمّ ألا نغفل هذا الجانب، لأن دبي لا تطبّق عقوبات ضدّ روسيا، بينما تتاجر في الوقت نفسه، بالكثير من الذهب مع سويسرا.

*أشخاص واجهة (Straw men)، عبارة تستخدم للإشارة إلى الأشخاص الذين واللواتي يتمّ استخدامهم.نّ لإخفاء الجهات الفعلية المسؤولة أو المستفيدة من الأعمال أو الشركات.

تحرير: بنيامين فون فيل

ترجمة: جواد الساعدي

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي /أم

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