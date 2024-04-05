السير الذاتية للفائزين بعضوية مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024) عن الدائرة الانتخابية الخامسة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 4 (كونا) -- أعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الانتخابية الخامسة أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024) صباح اليوم الجمعة بعد فرز الأصوات المشاركة في العملية الانتخابية التي جرت أمس الخميس.
وفيما يلي السير الذاتية للفائزين العشرة في الدائرة وفق عدد الأصوات:
- الفائز الأول:
فهد فلاح العازمي: عسكري سابق في الحرس الوطني - عضو مجلس الأمة 2023.
- الفائز الثاني:
حمدان سالم العازمي - مواليد 1968 - ماجستير في القانون المدني - محام وباحث قانوني في وزارة الداخلية - عضو مجلس الأمة (2013 - 2016 - 2020 و 2022 المبطل - 2023) - عضو جمعية المحامين وعضو جمعية العمرية والرابية التعاونية.
- الفائز الثالث:
متعب ناصر السهلي: مواليد 1974 - بكالوريوس العلوم الشرطية - لواء متقاعد من وزارة الداخلية.
- الفائز الرابع:
سعود عبدالعزيز العصفور- بكالوريوس وماجستير الهندسة الميكانيكية من الولايات المتحدة - عمل في مجال الإعلام والصحافة - عضو جمعية المهندسين الكويتية - عضو الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين - عضو مؤسس في جمعية قلب الأطفال الخيرية- عضو مجلس ( 2022 المبطل - 2023).
- الفائز الخامس:
بدر زايد العازمي: دكتوراه وماجستير في الفقه وأصوله - معلم تربية إسلامية - عضو مجلس الأمة (2012 المبطل - 2020) - رئيس مجلس إدارة جمعية جابر العلي.
- الفائز السادس:
ماجد مساعد المطيري: مواليد 1972 - بكالوريوس إدارة أعمال - عمل في شركة نفط الكويت - أمين سر مبرة الرحمة الخيرية - عضو مجلس الأمة ( 2016 - 2022 المبطل - 2023).
الفائز السابع:
عبدالهادي ناصر العجمي: مواليد 1974 - حاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي- أستاذ التاريخ والحضارة في كلية الآداب بجامعة الكويت - عضو مجلس الأمة 2023.
الفائز الثامن:
هاني حسين شمس: مواليد 1970 - بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة من جامعة الكويت - رئيس مجلس إدارة جمعية الثقافة الاجتماعية - رئيس مجلس إدارة جمعية الرميثية التعاونية 2000 - مدرس حاسوب في وزارة التربية - عضو الجمعية الاقتصادية الكويتية - عضو جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية - عضو مجلس الأمة ( 2022 المبطل - 2023).
الفائز التاسع:
محمد مساعد الدوسري: مواليد 1976 - دكتوراه في القانون العام - محام.
الفائز العاشر:
خالد محمد العتيبي - مواليد 1966 - بكالوريوس في العلوم الشرطية - عضو مجلس الأمة (2016 - 2020 - 2022 المبطل - 2023). (النهاية)
م ع ح ع
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