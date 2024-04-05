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السير الذاتية للفائزين بعضوية مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024) عن الدائرة الانتخابية الخامسة

4/5/2024 4:32:59 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 4 (كونا) -- أعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الانتخابية الخامسة أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024) صباح اليوم الجمعة بعد فرز الأصوات المشاركة في العملية الانتخابية التي جرت أمس الخميس.
وفيما يلي السير الذاتية للفائزين العشرة في الدائرة وفق عدد الأصوات:

- الفائز الأول:

فهد فلاح العازمي: عسكري سابق في الحرس الوطني - عضو مجلس الأمة 2023.
- الفائز الثاني:

حمدان سالم العازمي - مواليد 1968 - ماجستير في القانون المدني - محام وباحث قانوني في وزارة الداخلية - عضو مجلس الأمة (2013 - 2016 - 2020 و 2022 المبطل - 2023) - عضو جمعية المحامين وعضو جمعية العمرية والرابية التعاونية.
- الفائز الثالث:

متعب ناصر السهلي: مواليد 1974 - بكالوريوس العلوم الشرطية - لواء متقاعد من وزارة الداخلية.
- الفائز الرابع:

سعود عبدالعزيز العصفور- بكالوريوس وماجستير الهندسة الميكانيكية من الولايات المتحدة - عمل في مجال الإعلام والصحافة - عضو جمعية المهندسين الكويتية - عضو الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين - عضو مؤسس في جمعية قلب الأطفال الخيرية- عضو مجلس ( 2022 المبطل - 2023).
- الفائز الخامس:

بدر زايد العازمي: دكتوراه وماجستير في الفقه وأصوله - معلم تربية إسلامية - عضو مجلس الأمة (2012 المبطل - 2020) - رئيس مجلس إدارة جمعية جابر العلي.

- الفائز السادس:

ماجد مساعد المطيري: مواليد 1972 - بكالوريوس إدارة أعمال - عمل في شركة نفط الكويت - أمين سر مبرة الرحمة الخيرية - عضو مجلس الأمة ( 2016 - 2022 المبطل - 2023).
الفائز السابع:

عبدالهادي ناصر العجمي: مواليد 1974 - حاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي- أستاذ التاريخ والحضارة في كلية الآداب بجامعة الكويت - عضو مجلس الأمة 2023.
الفائز الثامن:

هاني حسين شمس: مواليد 1970 - بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة من جامعة الكويت - رئيس مجلس إدارة جمعية الثقافة الاجتماعية - رئيس مجلس إدارة جمعية الرميثية التعاونية 2000 - مدرس حاسوب في وزارة التربية - عضو الجمعية الاقتصادية الكويتية - عضو جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية - عضو مجلس الأمة ( 2022 المبطل - 2023).
الفائز التاسع:

محمد مساعد الدوسري: مواليد 1976 - دكتوراه في القانون العام - محام.
الفائز العاشر:

خالد محمد العتيبي - مواليد 1966 - بكالوريوس في العلوم الشرطية - عضو مجلس الأمة (2016 - 2020 - 2022 المبطل - 2023). (النهاية)

م ع ح ع




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