أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة (أمة 2024) عن الدائرة الانتخابية الرابعة

وأغلقت أبواب مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) للفصل التشريعي الـ18 عند الساعة 12 من ليلة الخميس - الجمعة واستمرت عملية الاقتراع 12 ساعة بعد أن انطلقت تمام الساعة 12 ظهرا في خمس دوائر انتخابية وجرت وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة من بين 200 مرشح ومرشحة. (النهاية) ع ع ح / م ع ح ع

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