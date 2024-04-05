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أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة (أمة 2024) عن الدائرة الانتخابية الرابعة

4/5/2024 4:32:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 4 (كونا) -- أعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024) صباح اليوم الجمعة فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت يوم أمس الخميس وجاءت وفق الترتيب التالي:

1 - شعيب شباب المويزري ( 15663 صوتا)

2 - أنور عراك الظفيري ( 8646 صوتا)

3 - عبيد محمد المطيري (8141 صوتا)

4 - محمد عوض المطيري (7970 صوتا)

5 - مبارك حمود الطشة (7707 أصوات)

6 - بدر سيار الشمري (7557 صوتا)

7 - سعد علي الرشيدي ( 7188 صوتا)

8 - فايز غنام المطيري (7120 صوتا)

9 - مبارك هيف الحجرف (6925 صوتا)

10 - محمد هايف المطيري (6473 صوتا)

وأغلقت أبواب مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) للفصل التشريعي الـ18 عند الساعة 12 من ليلة الخميس - الجمعة واستمرت عملية الاقتراع 12 ساعة بعد أن انطلقت تمام الساعة 12 ظهرا في خمس دوائر انتخابية وجرت وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة من بين 200 مرشح ومرشحة. (النهاية) ع ع ح / م ع ح ع

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