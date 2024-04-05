أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة (أمة 2024) عن الدائرة الانتخابية الرابعة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 4 (كونا) -- أعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024) صباح اليوم الجمعة فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت يوم أمس الخميس وجاءت وفق الترتيب التالي:
1 - شعيب شباب المويزري ( 15663 صوتا)
2 - أنور عراك الظفيري ( 8646 صوتا)
3 - عبيد محمد المطيري (8141 صوتا)
4 - محمد عوض المطيري (7970 صوتا)
5 - مبارك حمود الطشة (7707 أصوات)
6 - بدر سيار الشمري (7557 صوتا)
7 - سعد علي الرشيدي ( 7188 صوتا)
8 - فايز غنام المطيري (7120 صوتا)
9 - مبارك هيف الحجرف (6925 صوتا)
10 - محمد هايف المطيري (6473 صوتا)
وأغلقت أبواب مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) للفصل التشريعي الـ18 عند الساعة 12 من ليلة الخميس - الجمعة واستمرت عملية الاقتراع 12 ساعة بعد أن انطلقت تمام الساعة 12 ظهرا في خمس دوائر انتخابية وجرت وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة من بين 200 مرشح ومرشحة. (النهاية) ع ع ح / م ع ح ع
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