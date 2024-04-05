السير الذاتية للفائزين بعضوية مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024) عن الدائرة الانتخابية الرابعة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 4 (كونا) -- أعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الانتخابية الرابعة صباح اليوم الجمعة أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024) وذلك بعد فرز الأصوات المشاركة في العملية الانتخابية التي جرت أمس الخميس.وفيما يلي السير الذاتية للفائزين العشرة في الدائرة وفق عدد الأصوات:

- الفائز الأول: شعيب شباب المويزري - مواليد 1959 - حاصل على دبلوم العلوم الشرطية - عقيد سابق في وزارة الداخلية - عضو مجلس الأمة (2009 - 2012 المبطل - 2016 - 2020 - 2022 المبطل - 2023) - وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير شؤون مجلس الأمة سابقا.

- الفائز الثاني: أنور عراك الظفيري: مواليد 1984 - حاصل على بكالريوس في التربية الخاصة من كلية التربية الأساسية - رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ( 2005 - 2006 ) - عمل في مجال الصحافة.

- الفائز الثالث: عبيد محمد المطيري: حاصل على الدكتوراه في القانون الإجرائي - عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الكويت - عضو مجلس الأمة ( 2012 المبطل - 2020 - 2022 المبطل).

- الفائز الرابع: محمد عوض الرقيب المطيري- مواليد 1981 - حاصل على بكالوريوس محاسبة - رئيس قسم المقترضين في بنك الائتمان سابقا - مراقب إدارة التحصيل في بنك الائتمان سابقا - عضو مجلس الأمة 2023 - عضو مجلس البلدي (2018).

- الفائز الخامس: مبارك حمود الطشة - حاصل على دكتوراة في القانون الخاص مقارن بالشريعة الإسلامية - مستشار قانوني لوزير العدل وزير الأوقاف - مدرس قانون الأحول الشخصية في جامعة الكويت - مدرس قانون مدني في المعهد التجاري - محكم معتمد لدى الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم - محكم معتمد لدى جمعية المحامين الكويتية - عضو الجمعية الكويتية لمقومات حقوق الإنسان - عضو في جمعية الخريجين الكويتيين - أمين سر نقابة وزارة العدل سابقا - نائب رئيس مركز التحكيم في جمعية المحامين الكويتية سابقا - عضو مجلس الأمة ( 2022 المبطل - 2023).

- الفائز السادس: بدر سيار الشمري - مواليد 1973 - عضو مجلس الأمة 2023 - لواء متقاعد من وزارة الداخلية - مدير إدارة الهجرة بالجهراء سابقا.

- الفائز السابع: سعد علي الرشيدي - مواليد 1965 - حاصل على شهادة الثانوية العامة - عمل في وزارة الداخلية - عضوية مجلس الأمة (2008 - 2009 - 2012 المبطل - 2012 - 2013 - 2016 - 2020 - 2022 المبطل - 2023).

- الفائز الثامن: فايز غنام الجمهور المطيري- مواليد 1971 - حاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة - عمل مراقبا عاما في وزارة الأشغال العامة - أعمال حرة- حاز عضوية مجلس الأمة( 2020 - 2023).

- الفائز التاسع: مبارك هيف الحجرف - مواليد 1970 - حاصل على درجة الليسانس في الحقوق والماجستير في القانون ودبلوم القانون الخاص - عضو مجلس الأمة (2016 - 2020 - 2022 المبطل - 2023) - عضو جمعية المحامين الكويتية.

- الفائز العاشر: محمد هايف المطيري - مواليد 1964 - حاصل على بكالوريوس في الدراسات الإسلامية - إمام وخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - رئيس لجنة الفردوس للزكاة والصدقات سابقا - عضو جمعية إحياء التراث الإسلامي - عضو مجلس الأمة (2008 - 2009 - 2012 - 2016 - 2022 المبطل - 2023). (النهاية) م ع ح ع