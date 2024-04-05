السير الذاتية للفائزين بعضوية مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024) عن الدائرة الانتخابية الرابعة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 4 (كونا) -- أعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الانتخابية الرابعة صباح اليوم الجمعة أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024) وذلك بعد فرز الأصوات المشاركة في العملية الانتخابية التي جرت أمس الخميس.
وفيما يلي السير الذاتية للفائزين العشرة في الدائرة وفق عدد الأصوات:
- الفائز الأول: شعيب شباب المويزري - مواليد 1959 - حاصل على دبلوم العلوم الشرطية - عقيد سابق في وزارة الداخلية - عضو مجلس الأمة (2009 - 2012 المبطل - 2016 - 2020 - 2022 المبطل - 2023) - وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير شؤون مجلس الأمة سابقا.
- الفائز الثاني: أنور عراك الظفيري: مواليد 1984 - حاصل على بكالريوس في التربية الخاصة من كلية التربية الأساسية - رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ( 2005 - 2006 ) - عمل في مجال الصحافة.
- الفائز الثالث: عبيد محمد المطيري: حاصل على الدكتوراه في القانون الإجرائي - عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الكويت - عضو مجلس الأمة ( 2012 المبطل - 2020 - 2022 المبطل).
- الفائز الرابع: محمد عوض الرقيب المطيري- مواليد 1981 - حاصل على بكالوريوس محاسبة - رئيس قسم المقترضين في بنك الائتمان سابقا - مراقب إدارة التحصيل في بنك الائتمان سابقا - عضو مجلس الأمة 2023 - عضو مجلس البلدي (2018).
- الفائز الخامس: مبارك حمود الطشة - حاصل على دكتوراة في القانون الخاص مقارن بالشريعة الإسلامية - مستشار قانوني لوزير العدل وزير الأوقاف - مدرس قانون الأحول الشخصية في جامعة الكويت - مدرس قانون مدني في المعهد التجاري - محكم معتمد لدى الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم - محكم معتمد لدى جمعية المحامين الكويتية - عضو الجمعية الكويتية لمقومات حقوق الإنسان - عضو في جمعية الخريجين الكويتيين - أمين سر نقابة وزارة العدل سابقا - نائب رئيس مركز التحكيم في جمعية المحامين الكويتية سابقا - عضو مجلس الأمة ( 2022 المبطل - 2023).
- الفائز السادس: بدر سيار الشمري - مواليد 1973 - عضو مجلس الأمة 2023 - لواء متقاعد من وزارة الداخلية - مدير إدارة الهجرة بالجهراء سابقا.
- الفائز السابع: سعد علي الرشيدي - مواليد 1965 - حاصل على شهادة الثانوية العامة - عمل في وزارة الداخلية - عضوية مجلس الأمة (2008 - 2009 - 2012 المبطل - 2012 - 2013 - 2016 - 2020 - 2022 المبطل - 2023).
- الفائز الثامن: فايز غنام الجمهور المطيري- مواليد 1971 - حاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة - عمل مراقبا عاما في وزارة الأشغال العامة - أعمال حرة- حاز عضوية مجلس الأمة( 2020 - 2023).
- الفائز التاسع: مبارك هيف الحجرف - مواليد 1970 - حاصل على درجة الليسانس في الحقوق والماجستير في القانون ودبلوم القانون الخاص - عضو مجلس الأمة (2016 - 2020 - 2022 المبطل - 2023) - عضو جمعية المحامين الكويتية.
- الفائز العاشر: محمد هايف المطيري - مواليد 1964 - حاصل على بكالوريوس في الدراسات الإسلامية - إمام وخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - رئيس لجنة الفردوس للزكاة والصدقات سابقا - عضو جمعية إحياء التراث الإسلامي - عضو مجلس الأمة (2008 - 2009 - 2012 - 2016 - 2022 المبطل - 2023). (النهاية) م ع ح ع
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