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سمو رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقيات تهان للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2024

4/5/2024 4:32:46 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 4 (كونا) -- بعث سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيات تهان للسادة الفائزين بعضوية مجلس الأمة 2024 ضمنها سموه خالص تهانيه وصادق تمنياته لهم بالتوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته. (النهاية)

ح ع




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