سمو رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقيات تهان للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2024

سمو رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقيات تهان للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2024
التاريخ
4/5/2024 4:32:46 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 4 (كونا) -- بعث سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيات تهان للسادة الفائزين بعضوية مجلس الأمة 2024 ضمنها سموه خالص تهانيه وصادق تمنياته لهم بالتوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته. (النهاية)
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