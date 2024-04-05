سمو أمير البلاد يبعث ببرقيات تهان للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2024

سمو أمير البلاد يبعث ببرقيات تهان للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2024
التاريخ
4/5/2024 4:32:37 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 4 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات تهان للسادة الفائزين بعضوية مجلس الأمة 2024 عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاها إياهم المواطنون الكرام بانتخابهم لعضوية مجلس الأمة سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رقيه وتطوره ورفعة شأنه. (النهاية) ح ع
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