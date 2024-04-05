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سمو أمير البلاد يبعث ببرقيات تهان للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2024

4/5/2024 4:32:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 4 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات تهان للسادة الفائزين بعضوية مجلس الأمة 2024 عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاها إياهم المواطنون الكرام بانتخابهم لعضوية مجلس الأمة سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رقيه وتطوره ورفعة شأنه. (النهاية) ح ع

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