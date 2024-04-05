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(سنتكوم): دمرنا صاروخا لميليشيا (الحوثي) في منطقة تسيطر عليها باليمن

4/5/2024 4:32:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 4 (كونا) -- اعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تدمير الجيش الأمريكي صاروخا مضادا للسفن في منطقة تسيطر عليها ميليشيا (الحوثي) في اليمن وذلك في ظل استمرار هجماتها على السفن في البحر الأحمر.
وقالت القيادة في بيان مساء امس الخميس إن "العملية لم تسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية" مشيرة إلى أن "الصاروخ الذي دمر كان يمثل تهديدا على القوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".
وأكدت القيادة العاملة في الشرق الأوسط التزامها "بحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنا لسفن التحالف والسفن التجارية".
ومنذ نوفمبر الماضي يشن الحوثيون بانتظام هجمات على سفن في البحر الأحمر تعبيرا عن التضامن مع سكان قطاع غزة المحاصر الذي يتعرض لحرب من قبل الكيان الاسرائيلي المحتل تقترب من إكمال شهرها السادس.
وفي المقابل بدأت الولايات المتحدة منذ ال12 من يناير الماضي شن ضربات شبه يومية على أهداف للحوثيين بهدف إضعاف قدرتهم على شن هجمات في البحر الأحمر.(النهاية)

ع س ج / م خ




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