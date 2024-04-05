(سنتكوم): دمرنا صاروخا لميليشيا (الحوثي) في منطقة تسيطر عليها باليمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 4 (كونا) -- اعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تدمير الجيش الأمريكي صاروخا مضادا للسفن في منطقة تسيطر عليها ميليشيا (الحوثي) في اليمن وذلك في ظل استمرار هجماتها على السفن في البحر الأحمر.
وقالت القيادة في بيان مساء امس الخميس إن "العملية لم تسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية" مشيرة إلى أن "الصاروخ الذي دمر كان يمثل تهديدا على القوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".
وأكدت القيادة العاملة في الشرق الأوسط التزامها "بحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنا لسفن التحالف والسفن التجارية".
ومنذ نوفمبر الماضي يشن الحوثيون بانتظام هجمات على سفن في البحر الأحمر تعبيرا عن التضامن مع سكان قطاع غزة المحاصر الذي يتعرض لحرب من قبل الكيان الاسرائيلي المحتل تقترب من إكمال شهرها السادس.
وفي المقابل بدأت الولايات المتحدة منذ ال12 من يناير الماضي شن ضربات شبه يومية على أهداف للحوثيين بهدف إضعاف قدرتهم على شن هجمات في البحر الأحمر.(النهاية)
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