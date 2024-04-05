Friday, 05 April 2024 12:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

4/5/2024 4:32:36 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 4 (كونا) --

الخامس من أبريل
---------------

1949 - رئيس دائرة المعارف الشيخ عبدالله الجابر الصباح يفتتح مبنى معهد الكويت الديني بالقرب من سوق الذهب شرق شارع عبدالله السالم.
1953 - ملك العراق فيصل الثاني يزور الكويت للمرة الأولى يرافقه الأمير عبدالإله الوصي على العرش ووزير الدفاع نوري السعيد تلبية لدعوة من أمير البلاد الشيخ عبدالله السالم الصباح.
1972 - أمير البلاد الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون في شأن بلدية الكويت تقضي مادته الأولى بإنشاء بلدية للكويت لتكون ذات شخصية معنوية عامة تلحق بمجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة الكويت.
1988 - مجموعة من الإرهابيين تخطف الطائرة الكويتية (الجابرية) من طراز جامبو (بوينغ 747) بعد نحو خمس ساعات من إقلاعها من بانكوك متوجهة إلى الكويت وعلى متنها 113 راكبا من بينهم 15 من طاقم الطائرة.
1999 - وفاة الأديب عبدالرزاق البصير عن عمر ناهز 74 عاما وهو أحد أبرز أعلام الوسط الأدبي والثقافي وشغل العديد من المناصب منها أمين مكتبة دائرة المطبوعات والنشر عام 1956 وأمين مكتبة وزارة الإعلام حتى عام 1991 وتم انتخابه عضوا في مجلس ادارة رابطة الأدباء من عام 1967 حتى 1980.
2000 - فريق طبي كويتي من مركز حسين مكي جمعة للأورام ينجح في إجراء أول عملية زرع نخاع عظمي في الكويت لمريض سعودي عمره 48 عاما يعاني مرضا لمفاويا في البطن.
2001 - منتخب الكويت للسباحة يفوز بأول بطولة لدول مجلس التعاون الخليجي في المسافات الطويلة التي أقيمت في سلطنة عمان بعد حصوله على ست نقاط.
2011 - وزارة التربية تدشن مشروع تنصيب كاميرات المراقبة المدرسية الذي يشمل 771 مدرسة في جميع محافظات الكويت.
2016 - نادي الكويت الرياضي يتوج بكأس سمو أمير البلاد لكرة القدم بفوزه على النادي العربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
2020 - مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت تزكي محمد جاسم الصقر لرئاسة الغرفة.(النهاية)



MENAFN05042024000071011013ID1108062585

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث