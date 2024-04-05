حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 4 (كونا) --
الخامس من أبريل
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1949 - رئيس دائرة المعارف الشيخ عبدالله الجابر الصباح يفتتح مبنى معهد الكويت الديني بالقرب من سوق الذهب شرق شارع عبدالله السالم.
1953 - ملك العراق فيصل الثاني يزور الكويت للمرة الأولى يرافقه الأمير عبدالإله الوصي على العرش ووزير الدفاع نوري السعيد تلبية لدعوة من أمير البلاد الشيخ عبدالله السالم الصباح.
1972 - أمير البلاد الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون في شأن بلدية الكويت تقضي مادته الأولى بإنشاء بلدية للكويت لتكون ذات شخصية معنوية عامة تلحق بمجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة الكويت.
1988 - مجموعة من الإرهابيين تخطف الطائرة الكويتية (الجابرية) من طراز جامبو (بوينغ 747) بعد نحو خمس ساعات من إقلاعها من بانكوك متوجهة إلى الكويت وعلى متنها 113 راكبا من بينهم 15 من طاقم الطائرة.
1999 - وفاة الأديب عبدالرزاق البصير عن عمر ناهز 74 عاما وهو أحد أبرز أعلام الوسط الأدبي والثقافي وشغل العديد من المناصب منها أمين مكتبة دائرة المطبوعات والنشر عام 1956 وأمين مكتبة وزارة الإعلام حتى عام 1991 وتم انتخابه عضوا في مجلس ادارة رابطة الأدباء من عام 1967 حتى 1980.
2000 - فريق طبي كويتي من مركز حسين مكي جمعة للأورام ينجح في إجراء أول عملية زرع نخاع عظمي في الكويت لمريض سعودي عمره 48 عاما يعاني مرضا لمفاويا في البطن.
2001 - منتخب الكويت للسباحة يفوز بأول بطولة لدول مجلس التعاون الخليجي في المسافات الطويلة التي أقيمت في سلطنة عمان بعد حصوله على ست نقاط.
2011 - وزارة التربية تدشن مشروع تنصيب كاميرات المراقبة المدرسية الذي يشمل 771 مدرسة في جميع محافظات الكويت.
2016 - نادي الكويت الرياضي يتوج بكأس سمو أمير البلاد لكرة القدم بفوزه على النادي العربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
2020 - مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت تزكي محمد جاسم الصقر لرئاسة الغرفة.(النهاية)
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