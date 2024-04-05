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أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ18 عن الدوائر الانتخابية الخمس

4/5/2024 4:32:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 4 (كونا) -- أعلنت اللجان الرئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024) في فصله التشريعي الثامن عشر صباح اليوم الجمعة فوز المرشحين الخمسين التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت يوم أمس الخميس وهم:

الدائرة الأولى:


1 - أسامة زيد الزيد


2 - عبدالله جاسم المضف


3 - محمد جوهر حيات


4 - أحمد حاجي لاري


5 - عيسى أحمد الكندري


6 -
باسل حسين البحراني


7 - عادل جاسم الدمخي


8 -
خالد طمار العميرة


9 - صالح أحمد عاشور


10 - محمد مبارك العازمي.



الدائرة الثانية:


1 - مرزوق علي الغانم


2 - شعيب علي شعبان


3 - عبدالوهاب عارف العيسى


4 - فلاح ضاحي الهاجري


5 - محمد براك المطير


6 - بدر نشمي العنزي


7 - نواف بهيش العازمي


8 - عبدالله تركي الأنبعي


9 - بدر حامد الملا


10 - فهد عبدالعزيز المسعود.



الدائرة الثالثة:


1 - عبدالكريم عبدالله الكندري


2 - عبدالعزيز طارق الصقعبي


3 - مهلهل خالد المضف


4 - فارس سعد العتيبي


5 - أحمد عبدالعزيز السعدون


6 - جراح خالد الفوزان


7 - مهند طلال الساير


8 - أحمد نبيل الفضل


9 - جنان محسن رمضان


10 - حمد عادل العبيد.



الدائرة الرابعة:


1 - شعيب شباب المويزري


2 - أنور عراك الظفيري


3 - عبيد محمد المطيري


4 - محمد عوض المطيري


5 - مبارك حمود الطشة


6 - بدر سيار الشمري


7 - سعد علي الرشيدي


8 - فايز غنام المطيري


9 - مبارك هيف الحجرف


10 - محمد هايف المطيري



الدائرة الخامسة:


1 - فهد فلاح العازمي


2 - حمدان سالم العازمي


3 - متعب ناصر السهلي


4 - سعود عبدالعزيز العصفور


5 - بدر زايد العازمي


6 - ماجد مساعد المطيري


7 - عبدالهادي ناصر العجمي


8 - هاني حسين شمس


9 - محمد مساعد الدوسري


10 خالد محمد العتيبي.

(النهاية)
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