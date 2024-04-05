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الأمانة العامة لمجلس الأمة تتسلم صناديق الاقتراع لانتخابات (أمة 2024)

4/5/2024 4:32:34 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 4 (كونا) -- تسلمت الأمانة العامة لمجلس الأمة صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الثامن عشر فور الانتهاء من البت في نتائج الانتخابات اليوم الجمعة.
وقال رئيس لجنة (تسلم وتسليم الصناديق) بالأمانة العامة عمر العجيل في تصريح صحفي إن اللجنة تسلمت الصناديق من أعضاء من السلطة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية وفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد (27) و(28) و(31) من المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 2024.
وأوضح العجيل أنه وفقا لتلك المواد فإن عملية التسليم تتم بمحاضر رسمية يذكر فيها رقم كل صندوق والدائرة الانتخابية التابع لها ونوع اللجنة الانتخابية سواء كانت لجنة فرعية أو أصلية واسم عضو السلطة القضائية المشرف عليها والموظف الذي تسلم الصندوق.
وذكر أن اللجنة قامت بالتدقيق على صناديق الاقتراع للتأكد من سلامتها من أي كسر ومن إحكام الإغلاق والتشميع ووجود الختم من جانب أعضاء السلطة القضائية مضيفا أنه تم تشكيل فريقين للفترة المسائية والفترة الصباحية لتسلم الصناديق.
واشار الى أن عدد الصناديق التي تسلمتها الأمانة العامة 759 صندوقا سيتم حفظها في أماكن معدة لهذا الغرض في مبنى مجلس الأمة إلى حين الانتهاء من الطعون الانتخابية وبعد ذلك سيتم تسليمها إلى وزارة الداخلية.(النهاية)

ن م ع / خ د ع




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