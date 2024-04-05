الأمانة العامة لمجلس الأمة تتسلم صناديق الاقتراع لانتخابات (أمة 2024)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 4 (كونا) -- تسلمت الأمانة العامة لمجلس الأمة صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الثامن عشر فور الانتهاء من البت في نتائج الانتخابات اليوم الجمعة.
وقال رئيس لجنة (تسلم وتسليم الصناديق) بالأمانة العامة عمر العجيل في تصريح صحفي إن اللجنة تسلمت الصناديق من أعضاء من السلطة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية وفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد (27) و(28) و(31) من المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 2024.
وأوضح العجيل أنه وفقا لتلك المواد فإن عملية التسليم تتم بمحاضر رسمية يذكر فيها رقم كل صندوق والدائرة الانتخابية التابع لها ونوع اللجنة الانتخابية سواء كانت لجنة فرعية أو أصلية واسم عضو السلطة القضائية المشرف عليها والموظف الذي تسلم الصندوق.
وذكر أن اللجنة قامت بالتدقيق على صناديق الاقتراع للتأكد من سلامتها من أي كسر ومن إحكام الإغلاق والتشميع ووجود الختم من جانب أعضاء السلطة القضائية مضيفا أنه تم تشكيل فريقين للفترة المسائية والفترة الصباحية لتسلم الصناديق.
واشار الى أن عدد الصناديق التي تسلمتها الأمانة العامة 759 صندوقا سيتم حفظها في أماكن معدة لهذا الغرض في مبنى مجلس الأمة إلى حين الانتهاء من الطعون الانتخابية وبعد ذلك سيتم تسليمها إلى وزارة الداخلية.(النهاية)
ن م ع / خ د ع
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