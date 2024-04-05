الفلبين: بحر الصين الجنوبي على جدول أعمال القمة الثلاثية مع الولايات المتحدة واليابان

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- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 5 - 4 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية اليوم الجمعة ان الأحداث الأخيرة في بحر الصين الجنوبي ستكون على جدول اعمال القمة الثلاثية بين زعماء الولايات المتحدة واليابان والفلبين اذ أعربت الدول الثلاث عن قلقها بشأن "عدوانية الصين المتزايدة" في المنطقة.
وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الفلبينية هانز مهيمين سيريبان في مؤتمر صحفي تم بثه على الموقع الإلكتروني لمكتب الرئيس الفلبيني إن "القمة المقرر عقدها الأسبوع المقبل ليست موجهة إلى أي دولة بعينها" مضيفا "العالم ينتظر نتائج القمة التي تهدف إلى تعزيز السلام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وأوضح أنه من المتوقع أن يصدر زعماء الدول الثلاث (بيان رؤية مشتركة) بشأن علاقاتهم الدبلوماسية التي تظهر توافقا في وجهات النظر.
وذكر سيريبان أن القمة التي ستجمع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس والرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا "غير مسبوقة" مشيرا إلى أن الرئيس ماركوس والرئيس بايدن سيعقدان اجتماعا ثنائيا بشكل منفصل قبل القمة الثلاثية.
وردا على سؤال عما إذا كان يمكن أن تكون القمة بداية لتحالف (الثلاثة الكبار) بين الفلبين واليابان والولايات المتحدة قال سيريبان إن "القمة لا تزال في مراحلها الأولية .. ما زلنا نعمل على تطوير آليات التعاون الثلاثي لكنني أعتقد أنه ينبغي النظر إليها على أنها أمر يدعم بذل الجهود الإضافية في المنطقة".
يذكر أن الرئيس الأمريكي بايدن سيستضيف في 11 أبريل الجاري بالبيت الأبيض رئيس الوزراء الياباني كيشيدا والرئيس الفلبيني ماركوس لمناقشة العلاقات الاقتصادية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وشهدت الفلبين والصين سلسلة من المواجهات البحرية منذ العام الماضي في مناطق متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي بما في ذلك حادثة وقعت الشهر الماضي استخدمت الصين خلالها خراطيم المياه لتعطيل مهمة إمداد فلبينية لجنود متمركزين في سفينة حربية راسية في البحر.(النهاية)
ع ا ب / غ ع
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