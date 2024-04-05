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الفلبين: بحر الصين الجنوبي على جدول أعمال القمة الثلاثية مع الولايات المتحدة واليابان

4/5/2024 4:32:34 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 5 - 4 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية اليوم الجمعة ان الأحداث الأخيرة في بحر الصين الجنوبي ستكون على جدول اعمال القمة الثلاثية بين زعماء الولايات المتحدة واليابان والفلبين اذ أعربت الدول الثلاث عن قلقها بشأن "عدوانية الصين المتزايدة" في المنطقة.
وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الفلبينية هانز مهيمين سيريبان في مؤتمر صحفي تم بثه على الموقع الإلكتروني لمكتب الرئيس الفلبيني إن "القمة المقرر عقدها الأسبوع المقبل ليست موجهة إلى أي دولة بعينها" مضيفا "العالم ينتظر نتائج القمة التي تهدف إلى تعزيز السلام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وأوضح أنه من المتوقع أن يصدر زعماء الدول الثلاث (بيان رؤية مشتركة) بشأن علاقاتهم الدبلوماسية التي تظهر توافقا في وجهات النظر.
وذكر سيريبان أن القمة التي ستجمع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس والرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا "غير مسبوقة" مشيرا إلى أن الرئيس ماركوس والرئيس بايدن سيعقدان اجتماعا ثنائيا بشكل منفصل قبل القمة الثلاثية.
وردا على سؤال عما إذا كان يمكن أن تكون القمة بداية لتحالف (الثلاثة الكبار) بين الفلبين واليابان والولايات المتحدة قال سيريبان إن "القمة لا تزال في مراحلها الأولية .. ما زلنا نعمل على تطوير آليات التعاون الثلاثي لكنني أعتقد أنه ينبغي النظر إليها على أنها أمر يدعم بذل الجهود الإضافية في المنطقة".
يذكر أن الرئيس الأمريكي بايدن سيستضيف في 11 أبريل الجاري بالبيت الأبيض رئيس الوزراء الياباني كيشيدا والرئيس الفلبيني ماركوس لمناقشة العلاقات الاقتصادية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وشهدت الفلبين والصين سلسلة من المواجهات البحرية منذ العام الماضي في مناطق متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي بما في ذلك حادثة وقعت الشهر الماضي استخدمت الصين خلالها خراطيم المياه لتعطيل مهمة إمداد فلبينية لجنود متمركزين في سفينة حربية راسية في البحر.(النهاية)

ع ا ب / غ ع




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